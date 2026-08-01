Lunedì l’ultimo saluto a Giorgio Caccamo. Nel dolore della famiglia il gesto che dona speranza ad altre vite

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La comunità di Modica si prepara a dare l’ultimo saluto a Giorgio Caccamo, il giovane di 33 anni scomparso tragicamente nei giorni scorsi e trovato privo di vita all’interno della propria abitazione. Una notizia che ha profondamente colpito la città, lasciando sgomenti familiari, amici e quanti lo conoscevano.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 agosto, alle ore 10, nel Duomo di San Giorgio, dove la comunità si stringerà attorno ai suoi cari per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

In queste ore di dolore, emerge un gesto di straordinaria generosità compiuto dalla famiglia di Giorgio. Nonostante l’immenso sconforto per la perdita del figlio, i genitori hanno trovato la forza di autorizzare la donazione del fegato, offrendo così una concreta possibilità di vita a un’altra persona. L’organo è stato espiantato nella notte e successivamente trapiantato con successo.

L’intervento è stato eseguito presso l’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, dove l’équipe medica specializzata ha operato nel pieno rispetto dei protocolli previsti per la donazione degli organi.

Un gesto di grande altruismo che trasforma una tragedia in un messaggio di speranza. In un momento segnato da un dolore indescrivibile, la scelta della famiglia Caccamo rappresenta un atto di amore verso il prossimo, capace di offrire un futuro a chi era in attesa di un trapianto.

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