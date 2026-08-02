Pozzallo senza medico del PTE e Guardia Medica nella notte: Ammatuna denuncia l’emergenza sanitaria

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Una notte senza medico del Punto Territoriale di Emergenza (PTE) e senza il medico della Guardia Medica. È quanto denuncia il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che punta il dito contro l’Asp di Ragusa per una situazione definita “intollerabile”, chiedendo interventi immediati.

Il primo cittadino denuncia il fatto che, la notte scorsa, tra il 1° e il 2 agosto la città è rimasta priva sia del presidio di emergenza territoriale sia del servizio di continuità assistenziale, proprio nel pieno della stagione estiva, quando la popolazione di Pozzallo aumenta sensibilmente per la presenza di turisti e villeggianti.

«L’Asp di Ragusa si è assunta la responsabilità di lasciare al proprio destino decine di migliaia di cittadini e turisti», afferma Ammatuna, sottolineando la gravità della mancanza di due servizi sanitari essenziali.

Il sindaco evidenzia come il problema non riguardi soltanto Pozzallo, ma l’intero comprensorio di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo.

Sempre nella stessa notte, infatti, secondo quanto riferito da Ammatuna, nell’intero territorio non sarebbe stata disponibile neppure un’ambulanza medicalizzata, aggravando ulteriormente un quadro già molto critico.

A ciò si aggiunge la situazione del Pronto soccorso dell’ospedale di Modica, dove – denuncia il sindaco – si registrano difficoltà nella predisposizione dei turni di Guardia Medica per il mese di agosto a causa della carenza di personale sanitario.

Per il primo cittadino si tratta di una situazione che non può più essere tollerata e che richiede risposte urgenti da parte dell’Azienda sanitaria provinciale.

L’allarme riguarda anche le prossime ore. Ammatuna riferisce infatti che, al momento della sua comunicazione, risultavano ancora scoperti sia il turno notturno della Guardia Medica sia quello del medico del PTE per la notte successiva.

Il sindaco chiede quindi un intervento immediato affinché vengano garantiti i servizi essenziali di assistenza sanitaria in un territorio che, soprattutto durante l’estate, registra un notevole incremento della popolazione e della domanda di cure.

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