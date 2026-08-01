Depuratore di Scoglitti: ecco la verità di Fratelli d’Italia: “Nostro il progetto e i finanziamenti”

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I lavori per la realizzazione della fognatura e dell’impianto di depurazione di Scoglitti potrebbero partire prima della fine dell’anno.

Il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Fabio Fatuzzo, nominato nel 2023 dal governo Meloni, ha approvato la scorsa settimana il bando e questo sarà pubblicato da qui a qualche giorno.

Fatuzzo, deputato messinese di Fratelli d’Italia, la cui famiglia è originaria di Vittoria e che spesso ha villeggiato a Scoglitti, è stato stamattina nella frazione marinara per partecipare alla conferenza stampa convocata da Fratelli d’Italia per presentare i lavori della depurazione di Scoglitti.

Lavori che hanno un prodromo già nel periodo dell’amministrazione guidata da Giuseppe Nicosia, ma che non si era riusciti a sbloccare. Il progetto venne rispolverato e riavviato durante il periodo dell’amministrazione guidata da Giovanni Moscato.

“Era un progetto chiuso nei cassetti che non si riusciva a finanziare – ha spiegato l’ex sindaco Moscato, presente anch’egli alla conferenza stampa. Appena insediato nel 2016 mi sono subito messo al lavoro in consegna con il commissario e abbiamo sbloccato il bando per la progettazione. L’accelerazione che ha dato Fabio Fatuzzo è stata fondamentale. Il finanziamento per la progettazione è stato l’ultimo atto ricevuto dalla mia amministrazione. L’indomani è arrivato lo scioglimento e si sarebbero insediati i commissari”. Moscato ha anche confutato le accuse arrivate in questi giorni dal sindaco Francesco Aiello che ha affermato che il commissariamento era arrivato per colpa della sua amministrazione. “L’infrazione è stata dichiarata nel 2012 – ha spiegato Moscato. Il commissario straordinario è stato nominato nel 2015. Io mi sono insediato nel 2016. Di cosa mi accusa. Mi sono messo subito al lavoro e sono riuscito, in due anni, ad ottenere il finanziamento per la progettazione”.

Il deputato regionale Giorgio Assenza e il senatore Salvo Sallemi hanno ricordato che il finanziamento dell’opera è arrivato grazie ai Fondi Sviluppo e Coesione.

“Il 27 maggio 2024 – ha ricordato Assenza – è stato firmato l’accordo di programma tra il presidente della regione Schifani e la presidente Meloni su una nuova utilizzazione dei Fondi Sviluppo e coesione. Noi abbiamo presentato e siamo riusciti a fare inserire opere importanti per il territorio ibleo. Tutto questo non è frutto del caso e della fortuna è frutto di ma di una programmazione e di un lavoro certosino svolto in questi anni. Sono state finanziate le opere per il cargo nell’aeroporto di Comiso, per la nuova viabilità sull’aeroporto, per interventi sulle strade provinciali e soprattutto la rete fognaria e il depuratore di Scoglitti. Sono stati destinati 5 milioni per l’ammodernamento per la musealizzazione del Parco di Camarina e per i restauri di alcuni reperti a Camarina. E anche se si tratta di un altro argomento, ricordo che qualche giorno fa l’assessore alle Infrastrutture ha rimesso nella programmazione i 150.000 per la realizzazione del ponte pedonale e ciclabile dell’Ippari, che si erano perduti per l’opposizione iniziale dell’amministrazione”.

Fabio Fatuzzo ha spiegato nel dettaglio il lavoro di questi anni, svolto per sbloccare molte opere per la depurazione in varie città siciliane (ricordando anche Palagonia e Augusta) e in varie regioni, soprattutto del sud. Ha raccontato anche del suo interesse per Scoglitti a cui è legato per tradizione familiare. “Il mio mandato scade il 7 agosto, non so se sarà prorogato. Ma prima di andar via dovevo firmare questo bando: lo dovevo a una città a cui sono molto legato e, in qualche modo, anche alla mia famiglia e alle mie figlie”.

Il bando appena firmato sarà pubblicato la prossima settimana. Le imprese avranno due mesi di tempo per presentare i progetti. In questo modo, si dà la possibilità di partecipare a tutte le imprese più qualificate.

Cosa è previsto ? lo ha spiegato nel dettaglio il Rup, Renato Savarese, nominato da Fatuzzo sia per Ragusa che per Vittoria. “SI realizzerà la rete fognaria dalla zona del Faro fino a Costa Fenicia. Si realizzerà la rete fognaria, con una serie di sollevamenti per permettere il rilancio dei reflui. Gli impianti saranno dotati di pompe di emergenza, pompe di funzionalità ordinaria e straordinaria, gruppi elettrogeni di grande efficienza. Abbiamo approntato una serie di sistemi di sicurezza che va ben oltre ciò che è richiesto. Gli impianti di sollevamento permetteranno il rilancio verso il depuratore di Vittoria. Lungo il tragitto ci saranno delle condotte di gravità per incanalare i reflui delle zone intermedie. La realizzazione della rete fognaria costerà 23 milioni, mentre 8 milioni saranno destinati all’adeguamento del depuratore che nel periodo estivo dovrà essere calibrato per contenere anche i reflui derivati dalla maggiore popolazione di Scoglitti, in parte costituita da villeggianti, in parte da vittoriesi che si trasferiscono a Scoglitti. Era necessario calibrare bene la capienza e la struttura dell’impianto. Un impianto troppo grande o sovradimensionato avrebbe comportato un aumento ingiustificato dei costi”.

Fatuzzo ha poi aggiunto che si sta lavorando per prevedere il riuso delle acque, calibrandolo sulla base delle richieste effettive. Anche su questo fronte potrebbero esserci presto delle novità.

Alla conferenza stampa che si è svolta in un locale del porto di Scoglitti hanno partecipato anche il coordinatore cittadino Massiliano Vindigni e il capogruuppo , Alfredo Vinciguerra, in rappresentanza dei gruppi consiliari.

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