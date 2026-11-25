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Fiamme e fumo avvolgono la litoranea tra Donnalucata e Cava d’Aliga
25 Nov 2026 15:55
Canneto in fiamme in contrada Pezza Filippa-Spinasanta sulla litoranea che da Donnalucata porta a Cava d’Aliga. Le fiamme hanno interessato, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, una folta vegetazione di canne, compromettendo anche alcune abitazioni che insistono proprio in questo tratto della riviera sciclitana.
L’incendio si è sviluppato partendo da un piccolo focolaio fino a divampare nel terreno circostante, aumentando l’area interessata. Sul posto, per lo spegnimento dell’incendio, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica.
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Il traffico sulla litoranea ha subito un rallentamento per garantire l’incolumità degli automobilisti in transito sulla trafficatissima arteria, già al centro delle segnalazioni dei residenti per la sicurezza dei pedoni.
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