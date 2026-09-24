Incendio a Donnalucata: restano da chiarire le cause ma per fortuna nessun danno alle abitazioni

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio divampato ieri pomeriggio a Donnalucata, nella zona di contrada Torre.

Le fiamme hanno interessato un piccolo appezzamento di terreno di circa 400 metri quadrati, adiacente a un garage dove era presente una grande quantità di materiale raccolto nel tempo, comunque privo di particolare valore.

A preoccupare maggiormente è stata la fitta vegetazione presente nell’area, che ha favorito la propagazione delle fiamme e fatto temere che l’incendio potesse raggiungere le abitazioni vicine.

Il garage è stato difeso e l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente verso le case.

Fortunatamente, alla fine, il bilancio è stato positivo: nessuna persona coinvolta e nessun danno alle abitazioni. Solo tanta paura tra i residenti, che hanno assistito con apprensione all’evolversi dell’incendio.

Restano invece sconosciute le cause del rogo. Al momento non sono emersi elementi certi che permettano di stabilire come siano partite le fiamme.

Una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie, considerata la vicinanza alle abitazioni, ma che fortunatamente si è conclusa senza danni.

© Riproduzione riservata