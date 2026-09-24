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È venuta a mancare Adele Albiero, vedova Causarano

È venuta a mancare Adele Albiero, vedova Causarano

24 Set 2026 10:22
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A darne il triste annuncio sono i figli, la nuora, i generi, i nipoti, i pronipoti e tutti i familiari.

Il corteo funebre muoverà domani, venerdì 25 settembre 2026, alle ore 10.15, dall’abitazione di via Giosuè Carducci 208, scala A. I funerali saranno celebrati nella Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia.

Dopo le esequie, la salma sarà tumulata nel cimitero di Scicli. La famiglia dispensa dalle visite. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

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