“Pedoni a rischio”: esplode il caso sicurezza sulla litoranea di Donnalucata

La riflessione dei componenti del Comitato Micenci non fa una piega. Và diritta al problema, quello della sicurezza stradale che,oggi, è a rischio nella parte della borgata di Donnalucata che rappresenta la porta di ingresso e di uscita verso la litoranea per Cava d’Aliga e Sampieri. “C’è pericolo concreto, un pericolo creato dall’eccessiva velocità con la quale gli automobilisti percorrono la via Archimede dalla rotatoria di via Sanremo fino all’altezza di via Lentini ed in particolare all’altezza dell’incrocio con via Lido – sottolinea il Comitato Micenci – tali comportamenti mettono in grave pericolo sia la circolazione dei pedoni che si affollano su questa strada soprattutto d’estate (tra l’altro essa è priva di marciapiedi da entrambi i lati ed è densamente abitata) che quella delle centinaia di persone che tutti i giorni sempre in estate attraversano via Archimede provenienti da via Lido, via d’ ingresso alla spiaggia di Micenci, nei due sensi. Ciò premesso chiediamo all’Amministrazione comunale di procedere alla posa di dissuasori di velocità cosi come fatto in viale della Repubblica ove insistono ben sei dossi e come è stato fatto a Cava d’Aliga ed a Sampieri. I dossi dovrebbero essere posizionati sia all’altezza di via Lido, all’incrocio con via Archimede, che più avanti verso via Lentini”. Il problema sicurezza riguarda una delle zone della borgata di Donnalucata fra le più abitate ed in particolare è frequentata non solo da auto ma anche e soprattutto da pedoni che vanno o ritornano dalla spiaggia di Micenci.

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