A Santa Croce arrivano 2,5 milioni di euro: maxi piano contro allagamenti e dissesto

Santa Croce Camerina punta sulla sicurezza del territorio e sulla prevenzione del rischio idrogeologico con un importante piano di interventi da 2 milioni e mezzo di euro destinato a opere strategiche per il futuro del Comune.

I finanziamenti ottenuti consentiranno di avviare nei prossimi mesi una serie di cantieri finalizzati alla mitigazione del dissesto idrogeologico, alla protezione delle aree urbane più vulnerabili e al miglioramento della viabilità cittadina, con interventi attesi da anni da residenti e attività produttive.

Il programma interesserà diverse zone del territorio comunale storicamente colpite da criticità legate alle piogge intense, agli allagamenti e al deterioramento del manto stradale.

Tra gli interventi più significativi figurano le opere di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Cava della Fontana, nell’area compresa tra via Casale Vecchio e largo Fontana, che comprenderanno anche la messa in sicurezza e il rifacimento della circonvallazione di contrada Pezza.

Attenzione particolare sarà rivolta anche alle zone costiere di Punta Secca e Caucana, considerate particolarmente delicate sotto il profilo della sicurezza idraulica e ambientale.

Uno degli interventi più attesi riguarda inoltre la realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica attraverso il collegamento al canale di gronda e la tombinatura dell’area urbana compresa tra via Roma, via Veli e via Urato, dove negli anni si sono verificati ripetuti allagamenti durante le ondate di maltempo.

Il piano comprende anche lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale con nuove asfaltature e interventi di riqualificazione della viabilità urbana.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Peppe Dimartino, che sottolinea il valore strategico delle risorse ottenute.

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