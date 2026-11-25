L'Asp di Ragusa ha i vincitori per tutti i 45 posti di dirigente medico in cinque discipline: 16 specialisti assunti a tempo indeterminato, 29 specializzandi. E otto medici passano a tempo pieno.
Giarratana, il Presepe vivente cerca figuranti: la XXXIV edizione dal 26 dicembre
25 Nov 2026 18:21
Il Presepe vivente di Giarratana cerca i suoi protagonisti. Sono aperte le iscrizioni per chi vuole partecipare come figurante alla XXXIV edizione, che andrà in scena il 26 e il 27 dicembre e poi il 3 e il 6 gennaio tra le viuzze del quartiere ‘U Cuozzu. Lo annuncia il comitato organizzatore, che rivolge l’invito a cittadini, famiglie, giovani e volontari.
Per iscriversi e avere informazioni si possono chiamare i numeri 366 5434601 e 333 4209942.
Date e orari della XXXIV edizione
Quattro le serate in programma: sabato 26 e domenica 27 dicembre, domenica 3 e mercoledì 6 gennaio. L’ingresso è alle 18, la biglietteria resta aperta dalle 16 alle 20,30.
Il comitato è formato dall’associazione Gruppo tamburi di Giarratana, dalla consulta giovanile, dalla consulta femminile e dalla parrocchia Maria Santissima Annunziata e San Giuseppe. L’evento è sostenuto dal Comune di Giarratana, dal Libero consorzio comunale di Ragusa, dall’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo e dall’Assemblea regionale siciliana.
Leggi anche: Natale in Sicilia, la Regione punta sui presepi viventi iblei: le date di Ispica
Le botteghe del Cuozzu e la Natività
Da oltre trent’anni il presepe trasforma il centro storico del borgo ibleo in un racconto a cielo aperto. Le vecchie case del Cuozzu tornano abitate da falegnami, fabbri, ricamatrici, fornai e contadini, che riportano in vita la civiltà contadina e artigiana degli Iblei tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Il percorso, tra botteghe illuminate da candele e lumi, accompagna i visitatori fino alla scena della Natività, nel cuore del borgo antico.
Proprio per questo servono braccia e volti. «Il Presepe vivente appartiene a tutta Giarratana – spiegano gli organizzatori – ed è grazie alla partecipazione delle persone che continua a rinnovarsi e a trasmettere il suo messaggio. Ogni figurante contribuisce a costruire un’esperienza autentica, capace di emozionare chi la vive e di custodire un patrimonio di tradizioni che rappresenta l’identità del nostro territorio».
Il comitato è già al lavoro sull’allestimento. Ogni anno la rappresentazione richiama visitatori da tutta la Sicilia e da fuori, ma senza la gente del paese dentro quelle case la scena resterebbe vuota.
Tutte le notizie di Giarratana
☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata