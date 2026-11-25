Ragusa Ibla, scavi ai Giardini Iblei: venerdì 27 si presentano i risultati

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Dopo oltre quarant’anni gli archeologi sono tornati a scavare sotto i Giardini Iblei, e ora Ragusa saprà che cosa hanno trovato. La campagna di ricerca del Progetto Hybla, cominciata il 2 novembre, si chiude il 28: il giorno prima, venerdì 27 novembre alle 18, i risultati saranno presentati in un incontro pubblico nell’Aula Magna dell’Università, nell’ex Distretto Militare di via Dottor Solarino. Lo annuncia il Comune di Ragusa.

Allo scavo hanno lavorato oltre dieci atenei italiani, con studenti arrivati da diverse parti del mondo per quella che il Comune definisce la prima residenza archeologica della città.

Chi parlerà venerdì

L’incontro, intitolato «Il Progetto Hybla 2026 – Presentazione delle attività», è aperto a cittadini, appassionati e addetti ai lavori. Apriranno i saluti del sindaco Giuseppe Cassì, del soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Ragusa Antonino De Marco e di Giovanni Molica Bisci, direttore del Dipartimento PSUQV dell’Università San Raffaele di Roma. Introdurrà i lavori l’assessore al Centro storico Giovanni Gurrieri.

Le relazioni scientifiche saranno affidate a Saverio Scerra, funzionario della Sezione Beni archeologici della Soprintendenza, e a Carmelo Malacrino, professore associato della San Raffaele. Poi la parola passerà agli studenti della residenza, che racconteranno le settimane trascorse sul campo.

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Dallo scavo al teatro all’aperto

Il Progetto Hybla – Archeologia e Architettura Antica mette insieme il Comune di Ragusa, la Soprintendenza, l’Università Telematica San Raffaele Roma e il Servizio 15 di Ragusa del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale. Oltre alla ricerca, ha aperto il cantiere ai cittadini con le giornate di «Cantieri aperti», di cui avevamo raccontato che cosa si cercava a Ibla.

Lo scavo guarda anche al futuro del quartiere: si intreccia infatti con il progetto di rigenerazione urbana che prevede un nuovo spazio culturale e teatrale all’aperto nell’area accanto agli scavi. Venerdì, dunque, non si parlerà soltanto del passato di Ibla.

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