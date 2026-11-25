Francesco Pacetto, conosciuto come Franco, storico collaboratore dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, è originario di Scicli. Da uno stralcio delle carte prodotte dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito del depistaggio sulle indagini sulla strage di via D’Amelio, visto durante la puntata di Porta a Porta condotta da Bruno Vespa nella tarda serata di ieri, si coglie il dato che riconduce la sua persona alla cittadina iblea.
Città, Scicli, che, alla fine degli anni Sessanta, l’ex ispettore ha lasciato scegliendo di arruolarsi in Polizia per servire lo Stato. Stimatissimo nella professione e nella vita personale, raggiungeva la sua città natale nei periodi di vacanza e nelle sue incursioni in famiglia.
Di lui in città si parla un gran bene: impegno di super-poliziotto negli ambiti in cui ha lavorato, senza risparmiarsi nelle attività investigative, tanto da diventare per anni il più vicino collaboratore dell’ex prefetto Gianni De Gennaro, morto suicida sabato scorso nella sua casa in Toscana.
Le sue generalità si sono apprese, come dicevamo, da uno stralcio delle carte prodotte dalla Procura di Caltanissetta riprese, come quelle degli altri coinvolti nella vicenda, dalla trasmissione Porta a Porta su Rai Uno.
Per Franco Pacetto la Procura nissena aveva chiesto gli arresti domiciliari, come per l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro e per il finanziere Massimo Carnicelli. A rigettare la misura è stata la Gip di Caltanissetta Giulia Zappalà.
Alla base di questo pronunciamento la messa in discussione dell’effettiva capacità, con le condotte degli indagati, di incidere sul pentito Totuccio Contorno, ex collaboratore di giustizia ed ex esponente di Cosa Nostra, il cui nome è al centro delle cronache nell’indagine della Procura di Caltanissetta.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni