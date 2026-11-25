Scoglitti, scontro frontale tra auto e trattore sulla Sp 102: un ferito grave

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Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre, sulla strada provinciale 102 che collega Scoglitti a Santa Croce Camerina, in zona Kamarina. Intorno alle 17.30 un’autovettura e un trattore agricolo si sono scontrati frontalmente. Una persona è rimasta gravemente ferita.

La violenza dell’impatto ha provocato ingenti danni alla parte anteriore dell’auto, facendo esplodere gli airbag. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare le prime cure alla persona ferita, successivamente trasferita in ospedale.

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Lo scontro su un tratto di strada al buio

Al momento dell’incidente il tratto della provinciale sarebbe stato completamente al buio. La scarsa visibilità potrebbe aver contribuito allo scontro, anche se la dinamica resta ancora da chiarire.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Vittoria e i Carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto.

Si attendono ulteriori notizie sulle condizioni della persona ferita.

Notizia in aggiornamento. Foto di Franco Assenza.

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