Incidente sulla strada per Scoglitti: due feriti sulla provinciale del mare

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Due persone sono rimaste lievemente ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 17, al chilometro 1,200, nel tratto che da Vittoria conduce a Scoglitti.

Sul posto sono intervenuti per primi i carabinieri della Compagnia di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per prestare assistenza ai feriti è arrivato anche il personale del 118 della postazione di Vittoria.

Le conseguenze per le persone coinvolte, secondo le prime informazioni, sarebbero state lievi. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro né sulle cause che lo hanno provocato.

Dopo l’incidente è intervenuta anche Sicurezza e Ambiente Spa, concessionaria per le strade del Libero Consorzio comunale di Ragusa, per il ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza della carreggiata. Foto di Franco Assenza.

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