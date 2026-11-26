Stefano Gradante, anche oggi contatti con la Procura: la salma dopo oltre un mese resta ancora in obitorio

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«La Procura sta lavorando nell’interesse delle persone offese e di tutte le persone coinvolte. Essendo le indagini coperte dal segreto istruttorio, non è possibile conoscere i dettagli del lavoro che si sta portando avanti».

Sono le parole dell’avvocato che assiste la famiglia di Stefano Gradante, il sedicenne modicano morto nel tragico incidente stradale del 21 ottobre scorso in contrada Mauto. Il legale, che anche questa mattina ha avuto contatti con la Procura, conferma che gli uffici giudiziari stanno lavorando, ma che al momento non possono fornire ulteriori indicazioni.

«Soltanto quando termineranno le indagini – ha spiegato l’avvocato – potremo capire cosa è stato fatto e cosa abbia impedito che venisse rilasciato il corpo. La Procura non può dare altre indicazioni».

Una risposta che, se da un lato conferma che l’attività investigativa è ancora in corso, dall’altro lascia la famiglia senza le risposte che attende ormai da settimane. Non è ancora chiaro, infatti, quali siano gli accertamenti che impediscono il nullaosta per la restituzione della salma.

Il corpo ancora all’ospedale Cannizzaro

Stefano si trova ancora nella camera mortuaria dell’ospedale Cannizzaro di Catania, in una cella frigorifera, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Una situazione dolorosa per i familiari, che non chiedono altro che poter riavere il proprio figlio e organizzare i funerali.

Il tempo trascorso rende l’attesa ancora più difficile. Dal giorno dell’incidente, il 21 ottobre, è passato ormai più di un mese e non è ancora possibile fissare la data delle esequie.

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Il drammatico incidente in contrada Mauto

La tragedia si era consumata nel pomeriggio del 21 ottobre, lungo la ex strada provinciale Modica-Giarratana, nei pressi di contrada Mauto.

Stefano viaggiava a bordo del suo scooter in direzione Giarratana quando, per cause che restano da accertare, si è verificato un violento scontro con un’automobile, una Renault, condotta da un giovane di 27 anni che proveniva dal senso opposto.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e, considerate le gravissime condizioni del ragazzo, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente al Trauma Center del Cannizzaro di Catania. Nonostante i tentativi dei medici, Stefano non è sopravvissuto alle ferite riportate. Anche il conducente dell’automobile era rimasto ferito ed era stato trasportato all’ospedale Maggiore di Modica.

La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire le circostanze della tragedia.

Gli striscioni e l’appello degli amici

Nel frattempo, a Modica, il dolore si è trasformato anche in una richiesta collettiva. Gli amici di Stefano hanno manifestato la propria vicinanza alla famiglia attraverso messaggi e striscioni, chiedendo che si possa arrivare quanto prima alla restituzione della salma.

Un modo per tenere alta l’attenzione su una vicenda che continua a lasciare tante domande e che vede una famiglia costretta ad attendere ancora prima di poter dare al proprio figlio l’ultimo saluto.

La comunità continua a ricordare Stefano, il ragazzo che frequentava la scuola e giocava a calcio con il Real Modica. Ma oggi, accanto al ricordo e al dolore, c’è soprattutto l’attesa di poterlo riportare a casa.

Le indagini proseguono nel riserbo imposto dal segreto istruttorio. Solo al termine degli accertamenti sarà possibile conoscere il lavoro svolto dagli inquirenti e comprendere quali ragioni abbiano determinato il protrarsi dell’attesa per la restituzione del corpo.

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