Ragusa, assistenza agli anziani delle case di riposo: l’appalto finisce al Tar

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TL’appalto per l’assistenza agli anziani ospiti di alcune case di riposo di Ragusa finisce davanti al Tar di Catania. La Cooperativa sociale Artemide ha impugnato l’aggiudicazione della gara, vinta da un raggruppamento di imprese guidato dalla cooperativa sociale L’Arca Onlus, e ha chiesto ai giudici di sospenderla in via cautelare in attesa del giudizio. Martedì 24 novembre la giunta comunale ha deciso di costituirsi e di difendere l’esito della gara.

Il servizio riguarda l’assistenza tutelare e le attività collegate nelle strutture delle Opere Pie Riunite «Eugenio Criscione Lupis, Carmelo Boscarino e Carmelo Moltisanti», l’ente che da oltre un secolo si occupa di assistenza in città. I servizi vanno svolti per conto dell’ente, ma la gara è stata gestita dal Comune, che ora ne difende l’esito.

Cosa contesta la cooperativa

Il ricorso, notificato il 20 novembre, chiede di annullare l’approvazione della gara e l’aggiudicazione, ma anche tutti i verbali di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, dei punteggi assegnati e della graduatoria. I motivi specifici dell’impugnazione non sono ancora stati resi noti, così come non sono noti il valore dell’appalto, la sua durata e il numero di ospiti e di operatori interessati.

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La richiesta di sospensione è il punto che rende la vicenda più delicata: se il Tar la accogliesse, l’aggiudicazione resterebbe congelata fino alla sentenza. Per questo la giunta ha reso la sua decisione subito esecutiva, citando proprio la domanda cautelare e i tempi stretti per costituirsi. La difesa del Comune è stata affidata al coordinatore dell’Avvocatura comunale. Sarà il tribunale amministrativo a stabilire se la gara si è svolta correttamente.

Un ente al centro dell’attenzione

Le Opere Pie Riunite sono un pezzo di storia della solidarietà ragusana. Lo scorso anno il Consiglio comunale aveva espresso parere negativo sulla riforma dello statuto dell’ente, temendo una svolta più gestionale che assistenziale. E già nel 2021 i sindacati avevano lanciato l’allarme sulla situazione della casa di ospitalità Criscione Lupis. Dietro le carte bollate, in questa causa, c’è l’assistenza quotidiana a persone anziane: chi la svolgerà, e con quali regole, lo diranno i giudici.

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