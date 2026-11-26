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Parco degli Iblei, tutto in discussione nuovamente: sì in commissione al Senato al riesame dei confini
26 Nov 2026 07:12
Il Parco nazionale degli Iblei arriva sui banchi del Parlamento, ma con una richiesta precisa: fermare o ripensare l’iter che dovrebbe istituirlo. La commissione Ambiente del Senato ha dato il via libera all’ordine del giorno che impegna il Governo nazionale a riesaminare l’iter istitutivo e i confini del Parco; un atto analogo è stato predisposto alla Camera. A rivendicare il risultato sono Carlo Auteri, deputato regionale di Lega-Italia Federale, che da anni contesta il progetto così come è stato disegnato, e il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso.
Cosa chiedono gli ordini del giorno
Gli atti parlamentari si muovono su tre punti. Il primo è un tavolo istituzionale di concertazione, da convocare con urgenza, con la Regione Siciliana, i Liberi Consorzi, i Comuni interessati, l’Autorità di bacino, Arpa Sicilia e le rappresentanze delle categorie produttive e sociali. L’obiettivo dichiarato è riesaminare nel complesso l’iter istitutivo, i confini del Parco e le misure di salvaguardia.
Il secondo punto chiede di valutare iniziative normative e amministrative per sospendere o rimodulare gli effetti del procedimento in corso e delle misure di salvaguardia provvisoria, cercando forme di tutela ambientale compatibili con le attività economiche locali e integrate con i vincoli già esistenti.
Il terzo riguarda un piano prioritario di interventi strutturali, con risorse dedicate alla mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree classificate P4 e R4 e all’adeguamento della depurazione delle acque reflue, a partire dalla salvaguardia del fiume Anapo.
Leggi anche: Parco degli Iblei, la Lega ritira l’emendamento che voleva cancellarlo
Auteri: «Una risorsa, ma non con questa perimetrazione»
Auteri ringrazia il senatore Nino Germanà e i parlamentari del suo schieramento e legge negli ordini del giorno le criticità che dice di aver documentato in anni di richieste di accesso agli atti e di confronti con gli enti competenti, sulla base delle risultanze dell’Autorità di bacino e di Arpa Sicilia. «Abbiamo sempre sostenuto che la tutela degli Iblei debba partire dalla soluzione delle reali emergenze ambientali, dalla messa in sicurezza del territorio e dal rispetto delle comunità che lo abitano e delle attività produttive», afferma.
Il deputato non chiude la porta al Parco, ma ne contesta l’impianto: «Il Parco degli Iblei può essere una risorsa, ma non con questa perimetrazione e non con questi presupposti». E avverte che un ordine del giorno è un impegno politico, non ancora un provvedimento: «Adesso dobbiamo lavorare affinché a questi impegni seguano provvedimenti concreti. Non ci fermeremo».
Gennuso: «Primo passo verso la riperimetrazione»
Sul via libera della commissione Ambiente del Senato interviene anche Riccardo Gennuso. «Nel merito e nel metodo è quello che chiediamo da mesi: il riesame deve passare da un tavolo di concertazione con gli enti interessati e con le categorie produttive e sociali. È il primo passo concreto verso la riperimetrazione», dichiara il deputato di Forza Italia.
Secondo Gennuso l’esito è frutto del lavoro della deputazione del territorio, in contatto con il governo e con i referenti nazionali: la strada individuata con il presidente della Regione e con il ministro dell’Ambiente era un intervento legislativo su perimetrazione e zonizzazione, che «ora trova un primo sbocco in Parlamento». E aggiunge: «La tutela degli Iblei regge soltanto se chi vive e lavora su quel territorio partecipa alle scelte».
Una partita ancora aperta
Il Parco degli Iblei è da anni uno dei dossier più divisivi del territorio, tra chi lo considera una tutela necessaria e chi teme vincoli per agricoltura e imprese. Nei giorni scorsi la Lega aveva ritirato l’emendamento che puntava a cancellarlo; ora la strada scelta è quella del riesame. Sul tema RagusaOggi.it è intervenuto anche con un editoriale: Parco degli Iblei, il ritiro non basta: ora decidere, con i confini giusti.
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