Venerdì 27 novembre al Centro commerciale culturale di Ragusa gli studenti delle superiori discutono di violenza di genere con l'Asp.
Cosa fare nel weekend in provincia di Ragusa (27-29 novembre)
27 Nov 2026 08:24
Il fine settimana in provincia di Ragusa si gioca soprattutto sui palcoscenici del capoluogo, ma non solo: tra venerdì 27 e domenica 29 novembre ci sono due serate d’organo in Cattedrale, i risultati degli scavi sotto i Giardini Iblei e una domenica che porta fuori città, da Monterosso Almo a Scicli. Ecco gli appuntamenti da non perdere; il calendario completo, giorno per giorno, è nell’Agenda iblea degli eventi della settimana.
Venerdì, sotto i Giardini Iblei
Dopo oltre quarant’anni si è tornati a scavare ai Giardini Iblei. Venerdì 27 alle 18, nell’Aula Magna dell’Università all’ex Distretto Militare di via Dottor Solarino, archeologi e studenti del Progetto Hybla raccontano che cosa è emerso dalla campagna, che si chiude sabato 28. Relazioni di Saverio Scerra e Carmelo Malacrino.
La sera stessa, alle 19.30, la Cattedrale di San Giovanni Battista ospita il Festival organistico internazionale «Marco D’Avola – Città di Ragusa»: suonano a quattro mani Dariusz Bakowsky Kois, preside della facoltà di Organo dell’Università di Cracovia, e il suo assistente Marcin Kucharczyk. Ingresso gratuito, senza prenotazione.
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Sabato,
Chi preferisce la commedia ha due possibilità: alle 19.30 al Teatro Badia l’associazione Teatrando porta in scena «Il tuono dell’amore», a offerta libera per il progetto Calda Lana Solidale del Vo.Cri.; a Casamatta, in viale Europa, alle 18 si replica «Oh, Dio mio!» di Anat Gov, con Valentina Ferrante e Massimo Leggio (in scena anche venerdì alle 20.30 e domenica alle 18).
Di mattina, alle 10, a Ispica si cammina nella riserva dei Pantani Cuba e Longarini per imparare a riconoscere le erbe spontanee, con un assaggio finale.
Domenica, dal Parco degli Iblei a Mia Martini
Alle 9, all’auditorium comunale di Monterosso Almo, il Cai di Ragusa proietta il documentario «Iblei, storie e luoghi di un Parco» di Vincenzo Cascone; seguono una tavola rotonda sul Parco nazionale degli Iblei e una passeggiata nella natura. Partecipazione libera, anche per i non soci.
La sera si sceglie fra tre città. A Modica, alle 19, il Teatro Garibaldi propone fuori abbonamento «Filastrocca della mosca cieca» di Antonio Pluchino con Carmela Buffa Calleo. A Scicli, alla stessa ora, Palazzo Spadaro ricorda Mia Martini con «La Grande Assente», la serata spostata dal 25 novembre: voce di Letizia Contadino, ingresso libero. A Ragusa, alle 19.45, il Festival organistico torna in Cattedrale per il gemellaggio con Danzica: all’organo Roman Perucki, direttore della Filarmonica Baltica.
Sempre domenica, alle 18 all’auditorium della Scuola dello Sport, «Mia cara bambina» dà voce, in brevi monologhi, alla violenza domestica che arriva prima dei lividi.
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