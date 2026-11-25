Monterosso Almo, il 29 novembre film, dibattito e trekking per il Parco degli Iblei

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Una giornata tra cinema, confronto pubblico e passeggiata nella natura per parlare del futuro del Parco nazionale degli Iblei. Il Cai di Ragusa organizza a Monterosso Almo, domenica 29 novembre 2026, l’iniziativa «In cammino per il Parco nazionale degli Iblei», promossa insieme alla Commissione regionale Tutela ambiente montano. Lo comunica il presidente della sezione, Dario Colosi.

La partecipazione è libera e gratuita, aperta a soci e non soci.

Il programma della giornata

Il ritrovo è fissato alle 8 a Ragusa, in via Aldo Moro (piazzale Valle di Era), per chi vuole partire insieme, oppure alle 9 all’auditorium comunale di Monterosso Almo, in via Roma 220, messo a disposizione dall’amministrazione comunale.

Il primo momento sarà la proiezione del documentario «Iblei, storie e luoghi di un Parco», della durata di circa un’ora. Il film, del 2010, diretto da Vincenzo Cascone e prodotto da Argo Software, racconta la natura, la storia e l’identità dei Monti Iblei attraverso immagini del paesaggio e testimonianze di artisti, studiosi, operatori e abitanti del territorio.

Seguirà una tavola rotonda sullo stato attuale del Parco, alla luce delle recenti vicende normative, e sulle prospettive di salvaguardia e sviluppo dell’intero comprensorio ibleo.

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L’escursione nella Valle dell’Amerillo

Al termine dell’incontro i partecipanti si sposteranno per una facile escursione: prima nel centro storico di Monterosso, poi lungo la Valle dell’Amerillo. Il percorso è ad anello, di 4,5 chilometri, su sterrati, piste forestali e strade a basso transito, con un dislivello di 215 metri e quote comprese tra 518 e 692 metri sul livello del mare. Secondo la classificazione del Cai è di difficoltà «T», turistica: non presenta guadi né problemi di orientamento e richiede una preparazione di base alla camminata.

Servono zaino, abbigliamento adatto alla stagione, scarpe da trekking, acqua (almeno un litro e mezzo) e pranzo al sacco; i bastoncini sono facoltativi. Gli spostamenti avvengono con mezzi propri. La giornata si concluderà in piazza San Giovanni, dove i partecipanti pranzeranno e si saluteranno.

La presentazione in sede

L’attività sarà presentata giovedì 26 novembre, a partire dalle 19.30, nella sede del Cai di Ragusa, in via Umberto Giordano. Per informazioni è disponibile un numero WhatsApp, il 329 4799454.

L’appuntamento si inserisce nella serie di eventi dedicati alla promozione del nascente Parco nazionale degli Iblei, tema al centro del dibattito delle ultime settimane. Il Cai ricorda inoltre che è possibile iscriversi o rinnovare la tessera per il 2027.

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