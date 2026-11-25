Ragusa, Ance e Comune: alleanza per case accessibili e rigenerazione urbana

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Una nuova visione delle politiche abitative, che unisca la risposta ai bisogni sociali della comunità alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. È il tema dell’incontro svoltosi oggi, martedì 24 novembre, tra l’Ance Ragusa e il Comune di Ragusa, come comunica l’ufficio stampa dell’associazione dei costruttori.

Al tavolo il presidente di Ance Ragusa, Giorgio Firrincieli, e il direttore, Giuseppe Guglielmino, con il sindaco Peppe Cassì e gli assessori competenti, Gioanni Giuffrida ed Elvira Adamo. Nel corso del confronto, definito di «grande interesse» e di «piena condivisione degli obiettivi», l’associazione ha illustrato la propria proposta progettuale «Abitare Ragusa – Case accessibili e rigenerazione urbana», pensata per individuare soluzioni concretamente attuabili sul fronte dell’accesso alla casa a condizioni sostenibili.

Due direttrici di intervento

Dall’incontro sono emerse due direttrici distinte ma complementari. La prima riguarda le fasce socialmente ed economicamente più fragili, per le quali serve un intervento pubblico: è stata condivisa l’esigenza di rafforzare il coinvolgimento dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp), costruendo un sistema stabile di collaborazione tra Comune, Iacp e Ance Ragusa. L’obiettivo è trovare soluzioni abitative attraverso il recupero del patrimonio pubblico inutilizzato, la riqualificazione degli immobili esistenti e la programmazione di nuovi interventi, sostenuti da adeguate risorse pubbliche.

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La seconda guarda alla cosiddetta «fascia grigia» del ceto medio: famiglie, giovani coppie e lavoratori che hanno un reddito ma non i requisiti per l’edilizia residenziale pubblica, e che trovano sempre più difficile sostenere i costi di acquisto o di affitto sul libero mercato. Per loro Ance Ragusa ha prospettato interventi di rigenerazione, riqualificazione e trasformazione urbana, anche con il partenariato pubblico-privato, per realizzare modelli abitativi che integrino alloggi a canone calmierato e abitazioni destinate al libero mercato.

Il progetto, spiega l’associazione, guarda anche alla qualità dell’abitare: efficienza energetica, sicurezza sismica, accessibilità, sostenibilità ambientale e spazi di relazione. Tra gli strumenti da valutare ci sono meccanismi incentivanti e premialità urbanistiche, nel rispetto della normativa vigente.

Verso la verifica di fattibilità

L’incontro si è chiuso con l’impegno comune ad approfondire la fattibilità tecnica, urbanistica ed economico-finanziaria delle proposte. «Rimettere la casa al centro delle politiche urbane significa rimettere al centro le persone, le famiglie e il futuro della città», è la sintesi di Ance Ragusa, che intende avviare proprio dal confronto con l’amministrazione comunale di Ragusa un percorso in cui funzione sociale dell’abitare e sviluppo economico possano rafforzarsi a vicenda.

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