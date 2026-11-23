Ragusa, bando per le case del centro storico prorogato al 30 gennaio 2027

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C’è tempo fino al 30 gennaio 2027 per chiedere i contributi del Comune di Ragusa destinati al recupero delle abitazioni nel centro storico. La scadenza del bando da 900 mila euro, fissata in origine al 30 novembre, slitta di due mesi: l’Amministrazione ha accolto la richiesta formale dell’Ordine degli Architetti e le sollecitazioni arrivate dagli operatori del settore, tra cui le associazioni degli agenti immobiliari. Lo comunica il Comune di Ragusa.

Le regole non cambiano. Restano valide le domande già presentate e restano identici requisiti e condizioni. Cambia solo il calendario: i sessanta giorni previsti per l’istruttoria delle istanze e per le graduatorie partiranno dalla nuova scadenza.

Perché la proroga

«Abbiamo voluto ascoltare le richieste arrivate dai professionisti che quotidianamente si confrontano con le esigenze di chi intende investire nel nostro Centro», spiega il sindaco Peppe Cassì. Per il primo cittadino la proroga «non cambia gli obiettivi della misura, ma offre più tempo per presentare progetti e domande adeguatamente predisposti».

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L’assessore al Centro storico Giovanni Gurrieri, che sul tema ha portato l’esperienza di Ragusa anche al convegno di Bologna, ricorda che recuperare un immobile nel cuore antico della città richiede valutazioni tecniche, verifiche e talvolta il perfezionamento di un acquisto. «Concedere più tempo significa facilitare la partecipazione, senza modificare le regole del bando», dice. E aggiunge un dato: le prime domande sono già arrivate, «un segnale incoraggiante».

Quanto si può ottenere

Il bando prevede contributi a fondo perduto fino al 30% delle spese ammissibili: al massimo 35 mila euro per il recupero degli ambienti interni e fino a 25 mila euro per prospetti e coperture, secondo la tipologia edilizia. Le due agevolazioni si possono sommare, alle condizioni previste, fino a un tetto di 60 mila euro per immobile.

Chi può fare domanda e come

Possono partecipare i proprietari e chi ha firmato un preliminare di acquisto, con l’impegno a perfezionarlo nei termini stabiliti. Gli immobili devono trovarsi nel perimetro del centro storico fissato dalla legge regionale 61/1981 e avere destinazione esclusivamente residenziale. Il beneficiario deve stabilire e mantenere la residenza nella casa per almeno cinque anni dalla fine dei lavori. Punteggi specifici in graduatoria premiano giovani e famiglie: l’obiettivo dichiarato è riportare abitanti nei quartieri storici e contrastare lo spopolamento. Per le attività economiche il Comune ha aperto un avviso a parte, Sto a Ragusa.

Le domande si inviano esclusivamente via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it, con la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, dove si trovano anche il regolamento e le informazioni sui contributi.

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