Eurospin, l’Antitrust indaga sui prezzi «bloccati» in cassa: nel mirino anche la società siciliana

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I supermercati Eurospin in franchising non sarebbero liberi di abbassare i prezzi: a impedirlo, secondo l’Antitrust, sarebbe il software di cassa del gruppo. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un’istruttoria sulla holding Eurospin Italia e su alcune controllate, tra cui la società che gestisce la rete in Sicilia. Un’indagine che riguarda da vicino anche i consumatori dell’Isola, dove l’insegna discount è tra le più diffuse.

Le società coinvolte, c’è anche quella siciliana

Il procedimento riguarda Eurospin Italia, holding del gruppo, e le controllate Eurospin Tirrenica, Spesa Intelligente ed Eurospin Lazio, Puglia e Sicilia. L’ipotesi è la violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che vieta le intese che limitano la concorrenza.

Al centro ci sono i rapporti tra il gruppo e i punti vendita affiliati in franchising, cioè i negozi gestiti da imprenditori indipendenti che usano l’insegna Eurospin. Secondo l’Antitrust, il gruppo imporrebbe prezzi di rivendita fissi e vincolanti attraverso il sistema informatico che gestisce le casse, senza la possibilità di modificarli al ribasso. Il vincolo varrebbe per tutti i prodotti forniti dalle società del gruppo, che rappresentano quasi l’intero assortimento dei negozi.

Le ispezioni con la Guardia di Finanza

Mercoledì 18 novembre i funzionari dell’Autorità, con il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno ispezionato le sedi di Eurospin Italia, Spesa Intelligente ed Eurospin Tirrenica e alcuni punti vendita affiliati. Il comunicato dell’Antitrust non indica in quali città si trovino i negozi controllati.

Il gruppo nel 2025 ha realizzato un fatturato consolidato di oltre 9,59 miliardi di euro. I punti vendita Eurospin valgono circa il 7,6% del giro d’affari nazionale della grande distribuzione, un mercato stimato da NielsenIQ in circa 138,7 miliardi di euro, e circa il 31,8% del solo segmento discount, dove il gruppo è il primo operatore.

Perché riguarda il carrello della spesa

Se i negozi affiliati non possono decidere da soli i prezzi, tra un punto vendita e l’altro della stessa insegna non c’è concorrenza. Per l’Antitrust la condotta pesa ancora di più perché riguarda il leader dei discount, scelto dai consumatori soprattutto per risparmiare, in un periodo di rincari che hanno appesantito il carrello della spesa. L’impossibilità di abbassare i prezzi, scrive l’Autorità, «sembra comportare significativi effetti concorrenziali, anche in pregiudizio dei consumatori finali».

Un tema sentito anche in Sicilia, dove i prezzi degli alimentari sono cresciuti come nel resto del Paese e il discount è diventato per molte famiglie la prima scelta.

La segnalazione e i tempi dell’istruttoria

L’indagine è partita dalla segnalazione del 5 febbraio 2026 di Tre Re, impresa affiliata dal dicembre 2021 a Eurospin Tirrenica con un punto vendita ad Acquasparta, in provincia di Terni. Per l’Autorità il sistema descritto potrebbe essere una «restrizione fondamentale» secondo il regolamento europeo 720/2022 sugli accordi verticali.

Le società hanno 60 giorni dalla notifica per chiedere di essere ascoltate. L’istruttoria dovrà chiudersi entro il 31 dicembre 2027. L’apertura del procedimento non è una condanna: sarà l’istruttoria a stabilire se la violazione c’è stata.

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