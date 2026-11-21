Dai banchi di scuola ai capannoni, ai magazzini e agli uffici dove nascono prodotti e servizi. In provincia di Ragusa sono 346 gli studenti che parteciperanno al PMI Day, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese promossa da Confindustria, a cui anche quest’anno aderisce Sicindustria. Dopo Palermo, che ne conta 405, quella iblea è la partecipazione più numerosa di tutta l’isola, su un totale di 989 ragazzi coinvolti.
Le tredici aziende iblee
A Ragusa apriranno le porte tredici imprese: Degno Clima, Passalacqua Trasporti, NQ Italia, Plasticontenitor, Riolo Recycling, F.lli Molè, Sergio Tumino, Aia Servizi, Randstad Italia, Cassibba Trasporti e Logistica, Ricca IT, Iabichella e Black Eight.
Gli istituti coinvolti sono cinque: il «G. Ferraris» e il «F. Besta» di Ragusa, il «Q. Cataudella» di Scicli, la Scuola dei Mestieri Logos e l’istituto superiore «Carducci» di Comiso. Gli indirizzi sono molto diversi tra loro, dall’agraria alla meccatronica, dall’informatica all’amministrazione e finanza fino al turismo, e proprio per questo i ragazzi potranno vedere da vicino le competenze che il mondo del lavoro chiede oggi.
Il calendario
Le attività si distribuiscono tra novembre e dicembre. Ha cominciato la Scuola dei Mestieri Logos, il 23 novembre tocca al «Besta», il primo dicembre è in programma l’incontro all’Itis «Ferraris», le cui classi il 3 dicembre faranno le visite in azienda. Quelle degli studenti del «Cataudella» e del «Carducci» saranno fissate nelle prossime settimane.
«Crescere», il filo conduttore
Il tema scelto per il 2026 è «Crescere»: per i giovani significa scoprire le proprie capacità e imparare a scegliere, per le imprese innovare e investire sulle persone senza perdere il legame con il territorio. Il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, vede nella giornata un’occasione per far conoscere agli studenti il valore delle aziende: «Investire sui giovani e sulla loro formazione significa investire sul futuro della Sicilia».
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.