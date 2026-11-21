PMI Day, 346 studenti iblei entrano in 13 aziende: Ragusa seconda in Sicilia

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Dai banchi di scuola ai capannoni, ai magazzini e agli uffici dove nascono prodotti e servizi. In provincia di Ragusa sono 346 gli studenti che parteciperanno al PMI Day, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese promossa da Confindustria, a cui anche quest’anno aderisce Sicindustria. Dopo Palermo, che ne conta 405, quella iblea è la partecipazione più numerosa di tutta l’isola, su un totale di 989 ragazzi coinvolti.

Le tredici aziende iblee

A Ragusa apriranno le porte tredici imprese: Degno Clima, Passalacqua Trasporti, NQ Italia, Plasticontenitor, Riolo Recycling, F.lli Molè, Sergio Tumino, Aia Servizi, Randstad Italia, Cassibba Trasporti e Logistica, Ricca IT, Iabichella e Black Eight.

Gli istituti coinvolti sono cinque: il «G. Ferraris» e il «F. Besta» di Ragusa, il «Q. Cataudella» di Scicli, la Scuola dei Mestieri Logos e l’istituto superiore «Carducci» di Comiso. Gli indirizzi sono molto diversi tra loro, dall’agraria alla meccatronica, dall’informatica all’amministrazione e finanza fino al turismo, e proprio per questo i ragazzi potranno vedere da vicino le competenze che il mondo del lavoro chiede oggi.

Il calendario

Le attività si distribuiscono tra novembre e dicembre. Ha cominciato la Scuola dei Mestieri Logos, il 23 novembre tocca al «Besta», il primo dicembre è in programma l’incontro all’Itis «Ferraris», le cui classi il 3 dicembre faranno le visite in azienda. Quelle degli studenti del «Cataudella» e del «Carducci» saranno fissate nelle prossime settimane.

«Crescere», il filo conduttore

Il tema scelto per il 2026 è «Crescere»: per i giovani significa scoprire le proprie capacità e imparare a scegliere, per le imprese innovare e investire sulle persone senza perdere il legame con il territorio. Il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, vede nella giornata un’occasione per far conoscere agli studenti il valore delle aziende: «Investire sui giovani e sulla loro formazione significa investire sul futuro della Sicilia».

Un dialogo tra scuola e impresa che in provincia ha già altri capitoli, come l’Its che a Ragusa forma i professionisti del digitale.

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