Agrivoltaico ibleo in finale: Serra Archimede tra le sei startup di Innovation Island

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PALERMO – Kazaam Lab vince il Premio Innovation Island 2026, ma tra le sei realtà arrivate alla fase finale della competizione siciliana c’è anche una presenza ragusana: Serra Archimede, il progetto sviluppato nel territorio ibleo che integra produzione agricola, energia rinnovabile e, nella sua evoluzione più recente, gestione intelligente dei dati.

La premiazione si è svolta oggi, venerdì 20 novembre, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, nell’ultima giornata dell’Innovation Week 2026 organizzata dalla Fondazione Innovation Island ETS.

Sono stati 40 i progetti candidati e appena sei quelli selezionati per la finale, tutti nella categoria Advanced, riservata alle iniziative che hanno già raggiunto una fase avanzata di sviluppo.

Il Premio Innovation Island raccoglie quest’anno il testimone del Premio Innovazione Sicilia, sviluppando la formula all’interno di un progetto più ampio che punta a mettere stabilmente in relazione startup, università, imprese, ricerca e investitori.

Vince Kazaam Lab: l’IA per la ricerca sull’Alzheimer

Il riconoscimento assoluto è andato a Kazaam Lab, spin-off dell’Università degli Studi di Palermo guidato dalla professoressa Simona Ester Rombo, ordinaria del Dipartimento di Matematica e Informatica.

Il progetto premiato, Kazaam-Trial, utilizza intelligenza artificiale e Network Medicine per affrontare uno dei problemi più complessi delle sperimentazioni cliniche: individuare i pazienti con le caratteristiche biologiche più adatte a partecipare agli studi sui nuovi farmaci.

L’obiettivo è analizzare grandi quantità di dati biologici e molecolari per prevedere con maggiore precisione la possibile risposta di un paziente a un trattamento e il rischio di effetti collaterali.

Un’applicazione particolarmente importante per patologie complesse come l’Alzheimer, nelle quali la forte variabilità biologica dei pazienti rappresenta uno degli ostacoli alla sperimentazione di nuove terapie.

Secondo quanto dichiarato dal team nel comunicato ufficiale, il sistema proprietario utilizzato dalla piattaforma ha raggiunto un’accuratezza del 96% nelle attività di validazione. Sono già in corso verifiche con infrastrutture ospedaliere pilota e centri di ricerca clinica, mentre il percorso indicato dalla società prevede il completamento dell’iter regolatorio e il lancio commerciale nel 2028.

La tecnologia potrà essere applicata anche all’oncologia, alle malattie autoimmuni e ad altre patologie neurodegenerative. Kazaam Lab, nato nel 2020, aveva già ottenuto quest’anno altri riconoscimenti nazionali, tra cui il Premio GammaDonna 2026.

A consegnare il premio è stato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

«L’obiettivo del mio governo è dare spazio alle idee, favorire con investimenti e risorse la nascita di nuove collaborazioni e offrire ai giovani siciliani strumenti e occasioni per sviluppare progetti imprenditoriali senza dover necessariamente trasferirsi altrove», ha dichiarato Schifani durante la premiazione.

Ragusa tra le sei finaliste con Serra Archimede

Per il territorio ibleo il dato da sottolineare è l’arrivo in finale di Serra Archimede.

La startup, con base nel Ragusano, ha presentato “Coltiviamo la luce per generare valore: agro-data-energy cluster”, evoluzione del modello che mette insieme agricoltura, produzione fotovoltaica e tecnologie digitali.

Serra Archimede nasce da un progetto sviluppato nel territorio ragusano per superare uno dei nodi dell’agrivoltaico: far convivere produzione agricola in serra e produzione di energia senza sacrificare la resa delle colture.

Il sistema utilizza una struttura brevettata nella quale pannelli fotovoltaici e coltivazioni condividono lo stesso spazio, con una progettazione studiata per distribuire la luce necessaria sia alla fotosintesi sia alla produzione elettrica.

La tecnologia ha già superato la fase puramente sperimentale. A Santa Croce Camerina è stato completato un primo impianto basato su Serra Archimede, mentre durante il 2026 il progetto è stato selezionato anche da INNOVIT, il programma che ha portato alcune realtà innovative italiane nella Silicon Valley.

L’evoluzione presentata a Innovation Island amplia ulteriormente il modello: non soltanto agricoltura ed energia, ma anche raccolta e analisi dei dati, intelligenza artificiale, controllo del microclima, automazione della fertirrigazione e gestione intelligente dei flussi energetici.

Una storia che ha radici profonde nel territorio: già nel 2010 RagusaOggi raccontava il progetto Serra Archimede come una struttura capace di combinare produzione ortofrutticola ed energia fotovoltaica. Oggi, sedici anni dopo, quella stessa intuizione arriva tra i sei progetti selezionati per la finale di Innovation Island.

Le sei startup arrivate in finale

Oltre a Kazaam Lab, vincitrice assoluta, e alla ragusana Serra Archimede, la selezione finale comprendeva altri quattro progetti.

Acqua Yachts ha presentato Digital Vessel, un sistema intelligente per controllare le imbarcazioni, analizzare i dati di bordo e individuare eventuali anomalie anche da remoto.

Refinea ha sviluppato una piattaforma che permette alle aziende di misurare e migliorare la propria presenza nelle risposte prodotte dai sistemi di intelligenza artificiale.

Drilldown, con ExportReady, ha puntato sull’internazionalizzazione delle filiere agroalimentari siciliane, attraverso uno strumento digitale pensato per facilitare l’accesso delle imprese ai mercati esteri.

TP Circular Industry, infine, ha portato in finale Innovation in Recycled Rubber & Polymers, un progetto per ottenere nuovi materiali destinati all’industria attraverso il recupero di gomma e polimeri.

Le sei startup erano state selezionate tra 40 candidature complessive.

Quattro giorni per mettere insieme ricerca e imprese

La finale ha chiuso l’Innovation Week, iniziata il 17 novembre e sviluppata tra Palermo e Catania con incontri dedicati a startup, ricerca universitaria, economia sociale, investimenti e trasferimento tecnologico.

RagusaOggi aveva raccontato nei giorni scorsi la nascita della settimana dell’innovazione e l’obiettivo della Fondazione: superare la frammentazione delle tante iniziative siciliane e costruire collegamenti più stabili tra chi produce ricerca e idee e chi può trasformarle in imprese, investimenti e lavoro.

La vittoria di Kazaam Lab porta sul gradino più alto un progetto nato dalla ricerca universitaria. Per il Ragusano, invece, l’arrivo di Serra Archimede tra i sei finalisti conferma il percorso di una tecnologia nata attorno a uno dei settori che più caratterizzano l’economia iblea, quello delle coltivazioni in serra, e che oggi prova a trasformare quel modello attraverso energia rinnovabile, dati e intelligenza artificiale.

Leggi anche: Innovation Week presentata all’Ars: startup e investitori in rete dal 17 novembre

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