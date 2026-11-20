Scicli, in corteo le «Imprese che resistono»: agricoltori e micro-imprese in piazza

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Le «Imprese che resistono» tornano in piazza, questa volta a Scicli. Il movimento che riunisce agricoltori, piccoli trasportatori e micro-imprese ha dato appuntamento per questa mattina, venerdì 20 novembre, alle 9 in piazza Italia, per un corteo contro il carovita. Una protesta che, spiega il portavoce Marcello Guastella, si pone in diretta continuità con i presidi delle settimane scorse.

Scicli, i tre nodi della protesta

Al centro della mobilitazione ci sono le piccole imprese che, secondo il movimento, non sono state considerate dai provvedimenti del governo nazionale e della Regione Siciliana. Tre i punti su cui la protesta promette di tornare alla ribalta: i costi di produzione, la concorrenza sleale e il peso dei debiti. Il movimento chiede interventi d’emergenza e strutturali per evitare la scomparsa di un settore, quello delle micro-imprese, che considera vitale e colonna portante della comunità.

Una mobilitazione che viene da lontano

Non è la prima volta che il malessere delle imprese iblee scende in strada. Già lo scorso dicembre, davanti al mercato ortofrutticolo di Vittoria, agricoltori e movimenti si erano ritrovati sotto lo stesso striscione per chiedere attenzione per una provincia in difficoltà. In ottobre la protesta contro il caro carburanti aveva portato i trattori in corteo sulla Gela-Vittoria, mentre i presidi degli autotrasportatori nel Ragusano erano rimasti in piedi anche dopo lo sblocco dei fondi annunciato dal ministro Salvini.

Il corteo di Scicli è, nelle intenzioni dei promotori, un’altra di quelle occasioni. «La nostra mobilitazione continua», scrive Guastella, annunciando che il movimento sfrutterà ogni momento utile per riportare all’attenzione delle istituzioni la condizione delle piccole aziende del territorio.

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