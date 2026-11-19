Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.
Comuni digitali, Ragusa resta fuori dai capoluoghi promossi: reti sì, competenze no
19 Nov 2026 08:46
Le reti ci sono, e corrono più veloci che nel resto d’Italia. Mancano le persone capaci di farle lavorare. Nei Comuni siciliani la transizione digitale si è fermata a metà strada, e Ragusa non compare tra i tre capoluoghi dell’Isola che hanno raggiunto un buon livello di maturità digitale.
Il quadro emerge da un’elaborazione della Fondazione Innovation Island, presentata durante l’Innovation Week in corso tra Catania e Palermo. Lo studio mette in fila tre rapporti nazionali: la Mappa dei Comuni digitali 2026 dell’Anci, l’indagine Idal della Banca d’Italia e la ricerca di FPA sulla maturità digitale dei capoluoghi, presentata a Forum PA 2026.
La fibra arriva, le scrivanie restano indietro
Secondo la Banca d’Italia, nel 2024 l’83% dei Comuni siciliani disponeva di connessioni veloci, contro l’80% nazionale, con un balzo di undici punti rispetto al 2022. Il cavo, però, si ferma sulla soglia degli uffici: solo circa la metà delle amministrazioni dell’Isola considera adeguate le postazioni di lavoro, mentre in Italia sono tre su quattro.
Il divario sta nelle persone
È sul personale che la distanza si allarga. Il 68% dei dipendenti comunali siciliani ha competenze digitali almeno di base, contro l’80% nazionale. La formazione ha raggiunto circa il 70% dei Comuni dell’Isola, a fronte dell’85% italiano. E il cittadino se ne accorge quando prova a sbrigare una pratica da casa: i servizi completamente online sono in media 1,6 categorie su sette, contro 2,4 nel resto del Paese.
Tre capoluoghi su nove, Ragusa non c’è
Nella ricerca FPA, Palermo, Messina e Siracusa figurano tra i 72 capoluoghi italiani con un buon livello complessivo di maturità digitale. In Sicilia sono tre su nove, il 33,3%, mentre la media nazionale è del 65,5%. Ragusa resta fuori. Eppure nell’ICity Rank 2025, sempre di FPA, il capoluogo ibleo era stato collocato tra le città «in transizione», in crescita su servizi online, reti urbane e gestione dei dati ma ancora lontano dalle realtà più avanzate.
Anche la fotografia è parziale: alla Mappa dell’Anci hanno partecipato 186 Comuni siciliani su 391, il 47,6%. Meno della metà.
La Fondazione riassume la lezione in una frase: «Non basta portare connessioni veloci negli uffici: occorre investire nelle competenze delle persone, nell’organizzazione del lavoro e nella qualità dei servizi». L’Innovation Week si chiuderà venerdì 20 novembre con il Premio Innovation Island all’Ecomuseo del Mare di Palermo.
La rete, insomma, nei municipi siciliani è già arrivata. Quello che ancora manca è chi la sappia mettere al servizio dei cittadini.
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata