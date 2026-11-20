Per quindici anni l’Imu a Comiso è rimasta inchiodata al massimo consentito dalla legge. Dal 1° gennaio 2027 non sarà più così: il Comune abbassa le aliquote su terreni agricoli, aree edificabili e immobili diversi dall’abitazione principale.
Le nuove aliquote dal 2027
I numeri sono questi. Per i terreni agricoli e le aree edificabili l’aliquota scende dal 10,6 al 9,9 per mille. Per gli altri immobili passa dal 10,6 al 10,4 per mille. È, secondo l’amministrazione, la prima riduzione da quando il tributo è stato istituito.
Il punto di partenza era alto. Come aveva ricostruito RagusaOggi a gennaio, nel 2025 Comiso applicava le stesse aliquote di Modica, l’1,06% sui terreni agricoli, sulle aree fabbricabili e sugli altri fabbricati: nella classifica provinciale dell’Imu le due città erano seconde, alle spalle di Acate.
Prima la regolarizzazione, poi lo sconto
Il taglio arriva dopo le misure dei mesi scorsi per chi ha arretrati con il Comune: ravvedimento ordinario, ravvedimento speciale e definizione agevolata dei tributi locali. Strumenti entrati nel nuovo regolamento su Imu e Tari, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale a inizio luglio.
La logica, spiega l’assessore ai Tributi Antonello Paternò, è allargare la platea di chi paga per poter chiedere a ciascuno un po’ meno. «Se tutti contribuiscono, tutti possono pagare meno», sintetizza, rivendicando la scelta di «dare fiducia ai cittadini» e di mantenere i conti in ordine senza rinunciare ai servizi.
Il sindaco: «Sostenere l’agricoltura»
Per il sindaco Maria Rita Schembari la riduzione sui terreni agricoli ha un valore in più: significa sostenere un settore che considera essenziale per l’economia della città. «Avevamo preso un impegno e lo abbiamo mantenuto», dice. Il sindaco ringrazia l’assessore e gli uffici tributari e invita i cittadini che hanno ancora posizioni aperte a regolarizzarle, perché un Comune con i conti in ordine, conclude, è un Comune che può fare di più per la sua comunità.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.