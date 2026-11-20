Buyer stranieri alla scoperta degli Iblei: tre giorni tra borghi, aziende e paesaggi

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Per tre giorni gli Iblei diventano una vetrina per chi compra e investe dall’estero. Da lunedì 23 a mercoledì 25 novembre arriva Incoming Iblei, la tappa che porta sul territorio buyer internazionali e operatori del mercato di prossimità. Tra i promotori ci sono anche tre Comuni del Ragusano, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo, insieme al Libero Consorzio di Ragusa.

L’appuntamento fa parte di Iblei International Experience 2026/2027, il percorso nato con il protocollo che punta a portare gli Iblei all’estero e che ha già fatto tappa alla Taormina Food Expo. L’obiettivo è dare visibilità alle imprese dell’agroalimentare, dell’ospitalità e del settore immobiliare, facendo incontrare produttori e operatori proprio nei luoghi in cui i prodotti nascono.

Chi promuove la tre giorni

L’iniziativa è dell’Agenzia di Sviluppo degli Iblei Gal Val d’Anapo e del Gal Natiblei, con l’Unione dei Comuni degli Iblei, il Libero Consorzio di Ragusa, la Camera di Commercio del Sud Est e i Comuni di Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Chiaramonte Gulfi, Ferla, Giarratana, Licodia Eubea, Melilli, Monterosso Almo, Palazzolo Acreide e Sortino.

Il programma, giorno per giorno

Lunedì 23 novembre l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali si terranno nella sede dell’Agenzia di Sviluppo Val d’Anapo, in via Principessa Jolanda a Canicattini Bagni. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, la Tenuta San Marco di Noto ospiterà l’Expo delle aziende con gli incontri B2B: le imprese presenteranno prodotti, servizi e progetti, mentre buyer e operatori potranno parlare direttamente con i produttori e valutare collaborazioni.

Martedì 24, dalle 10,30, partiranno itinerari costruiti sui settori e sulle aziende che interessano ai buyer: a seconda del percorso si visiteranno luoghi di produzione, strutture ricettive o immobili, con incontri sul posto. Mercoledì 25, dalle 10, l’ultima giornata sarà un tour esperienziale tra borghi e paesaggi del territorio, in un’area che conta alcuni dei borghi più belli della Sicilia e luoghi del patrimonio Unesco.

«Da soli è difficile farsi sentire»

Giuseppe Gianninoto, presidente del Gal Natiblei, rivendica la scelta di presentarsi insieme: venti Comuni, le istituzioni e due Gal con un’unica proposta. «Per molte aziende sarà la prima occasione di confrontarsi con mercati nuovi», osserva. Per Paolo Amenta, presidente dell’Agenzia di Sviluppo degli Iblei, l’incoming è «la prova concreta di un’azione di sistema», pensata per attrarre visitatori e investimenti.

Il percorso non si ferma qui: ad aprile 2027 è in programma l’Iblei-Malta Business & Institutional Day, per aprire nuovi canali di cooperazione e scambio con Malta.

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