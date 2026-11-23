Negozi che chiudono, i sindaci iblei firmano con Confcommercio il patto per i centri storici

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Una chiave simbolica, consegnata davanti ai sindaci della provincia. È il gesto con cui oggi, lunedì 23 novembre, a palazzo della Provincia di Ragusa, Confcommercio provinciale e i Comuni iblei hanno firmato un protocollo d’intesa contro la desertificazione commerciale: l’obiettivo è riportare vita nei centri storici e nei quartieri, dove le saracinesche abbassate sono sempre di più.

L’incontro rientrava nella «Giornata delle chiavi», iniziativa nazionale della confederazione dedicata alla scomparsa dei negozi di prossimità. La chiave delle attività che hanno chiuso è stata consegnata alla presidente del Libero consorzio comunale, Maria Rita Schembari, a nome di tutte le città del territorio.

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I numeri della crisi dei negozi

Ad aprire i lavori è stato il presidente provinciale di Confcommercio, Gianluca Manenti, che ha richiamato i dati dell’Ufficio Studi dell’associazione: tra il 2012 e il 2025, negli undici principali comuni siciliani analizzati, sono spariti 3.320 negozi, quasi il 20% del totale. Nel Ragusano le attività commerciali cessate sono 216, un dato che RagusaOggi aveva già raccontato nei giorni scorsi.

«Quando una saracinesca si abbassa definitivamente – ha detto Manenti – si impoverisce il tessuto sociale della comunità». Per il presidente un negozio che chiude non è solo un’impresa in meno, ma un presidio di sicurezza e di identità che viene a mancare. Da qui la richiesta di una strategia condivisa e di lungo periodo tra istituzioni, categorie economiche e cittadini, nel solco del progetto nazionale «Cities – Città e Terziario: Innovazione, Economia, Socialità».

Sindaci e assessori al tavolo

Al confronto hanno preso parte i sindaci di Ragusa, Peppe Cassì, di Vittoria, Francesco Aiello, di Modica, Maria Monisteri, di Comiso, Maria Rita Schembari, di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, e di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello. Presenti anche gli assessori Giuseppe Causarano (Scicli), Sonia Calabrese (Ispica), Giovanni Presti (Chiaramonte), Catia Pasta (Ragusa), Giuseppe Castellino (Giarratana) e Gianni Licitra (Acate). Ognuno ha illustrato le difficoltà del proprio territorio e le misure già avviate o in programma. A Comiso, per esempio, il consiglio comunale aveva approvato all’unanimità un regolamento per far rinascere le attività del centro storico.

Cosa prevede il protocollo

La firma è il primo passo: Confcommercio e amministrazioni terranno aperto un tavolo permanente per lavorare su accessibilità, sicurezza, mobilità, parcheggi, recupero degli immobili inutilizzati e attrattività dei centri urbani. Temi che a Modica e a Vittoria sono già entrati nel dibattito pubblico.

Il gesto della chiave, spiegano gli organizzatori, non vuole ricordare soltanto ciò che si è perso: vuole aprire una fase nuova, fatta di investimenti, nuove aperture e locali sfitti da recuperare. Perché difendere i negozi sotto casa significa difendere lavoro, servizi e relazioni.

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