Ragusa Ibla mette in fila il prossimo restauro. Il Comune ha avviato il progetto per recuperare una parte del patrimonio artistico del quartiere barocco, tra opere mobili e beni immobili, e ha assegnato gli incarichi tecnici che lo porteranno avanti: responsabile unico, progettista, direttore dei lavori, tecnico verificatore e collaboratori.
I soldi arrivano dalla legge regionale 61 del 1981, la norma speciale per il recupero di Ibla e del centro storico. Per il 2023 la Regione ha concesso al Comune di Ragusa un contributo straordinario di 1,4 milioni di euro. La Commissione per il risanamento dei centri storici ne ha approvato all’unanimità il piano di spesa nel novembre 2024 e il Consiglio comunale lo ha fatto proprio nel gennaio 2025. Il restauro del patrimonio artistico di Ibla è una delle voci di quel piano.
Resta aperta la domanda principale. Il Comune non ha ancora reso noto quali opere d’arte e quali edifici saranno interessati, né i tempi dei lavori: l’elenco arriverà con il progetto, che è il passo successivo. È una voce piccola dentro un piano da 1,4 milioni, ma riguarda proprio ciò che rende Ibla riconoscibile.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni