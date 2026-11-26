Ragusa Ibla, 18 mila euro per restaurare opere d’arte e monumenti: parte il progetto

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Ragusa Ibla mette in fila il prossimo restauro. Il Comune ha avviato il progetto per recuperare una parte del patrimonio artistico del quartiere barocco, tra opere mobili e beni immobili, e ha assegnato gli incarichi tecnici che lo porteranno avanti: responsabile unico, progettista, direttore dei lavori, tecnico verificatore e collaboratori.

I soldi arrivano dalla legge regionale 61 del 1981, la norma speciale per il recupero di Ibla e del centro storico. Per il 2023 la Regione ha concesso al Comune di Ragusa un contributo straordinario di 1,4 milioni di euro. La Commissione per il risanamento dei centri storici ne ha approvato all’unanimità il piano di spesa nel novembre 2024 e il Consiglio comunale lo ha fatto proprio nel gennaio 2025. Il restauro del patrimonio artistico di Ibla è una delle voci di quel piano.

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Quali opere? L’elenco non c’è ancora

Resta aperta la domanda principale. Il Comune non ha ancora reso noto quali opere d’arte e quali edifici saranno interessati, né i tempi dei lavori: l’elenco arriverà con il progetto, che è il passo successivo. È una voce piccola dentro un piano da 1,4 milioni, ma riguarda proprio ciò che rende Ibla riconoscibile.

Sul centro storico, intanto, si muovono altre partite. Il piano di spesa successivo della legge su Ibla punta su un teatro all’aperto e sul restyling di piazza Poste, mentre il bando da 900 mila euro per recuperare le case del centro è stato prorogato al 30 gennaio 2027. Il restauro delle opere di Ibla, invece, deve ancora uscire dagli uffici tecnici e diventare un cantiere.

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