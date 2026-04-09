Un teatro all’aperto a Ibla e restyling di piazza Poste: le novità del piano di spesa legge su Ibla

Via libera al piano di spesa 2025 della legge speciale 61/81. La Commissione per il risanamento dei centri storici del Comune di Ragusa ha approvato un documento strategico che definisce le linee di intervento per il rilancio e la valorizzazione del centro storico, con particolare attenzione a Ragusa Ibla e al cuore di Ragusa superiore.

Il piano, giunto in Commissione dopo il decreto ricevuto nel mese di dicembre, conferma un’impostazione ormai consolidata: la costruzione di una visione complessiva attraverso un “progetto madre”, capace di orientare e integrare interventi secondari tra loro collegati. Una strategia che punta a coniugare pianificazione a lungo termine, riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita.

Fulcro del piano 2025 è proprio il progetto principale, che prevede la realizzazione di un teatro all’aperto nel cuore di Ibla. L’intervento sorgerà in un’area di grande valore paesaggistico e storico, tra gli scavi archeologici, l’auditorium di San Vincenzo Ferreri e piazza Hodierna, a ridosso dei Giardini Iblei. Qui sarà realizzato un anfiteatro moderno, pensato come spazio dedicato alla cultura, allo spettacolo e alla socialità, con l’obiettivo di ampliare l’offerta cittadina e sostenere il fermento artistico e turistico degli ultimi anni.

Il progetto sarà sviluppato attraverso un concorso di idee e vedrà il coinvolgimento di importanti realtà accademiche, tra cui Sapienza Università di Roma. Sono previsti workshop e momenti di confronto con tecnici, professionisti, studenti e cittadini, in un percorso partecipativo volto a costruire uno spazio condiviso e integrato nel contesto urbano.

Accanto al progetto principale, il piano include interventi puntuali ma significativi. Tra questi, la riqualificazione di Piazza delle Poste, con le prime risorse già stanziate per la progettazione di una nuova pavimentazione e per il miglioramento complessivo dell’area. Un’operazione attesa, che punta a restituire decoro e funzionalità a uno spazio centrale della città.

Spazio anche ai giovani e alla vivibilità dei quartieri storici, con la riconversione dell’impianto sportivo di Santa Maria Nova in una struttura multifunzionale dotata di campi da tennis e calcio in erba sintetica. Previsti inoltre contributi per il sostegno agli affitti, rivolti in particolare a studenti universitari e giovani residenti a Ibla.

Non manca un capitolo dedicato al recupero dell’edilizia abitativa, con risorse aggiuntive per incentivare la riqualificazione degli immobili del centro storico, favorendo il ripopolamento e contrastando il degrado urbano. A ciò si affiancano fondi destinati alla manutenzione del patrimonio comunale.

Un programma articolato che unisce visione strategica e azioni concrete. “Con l’approvazione del piano di spesa 2025 – dichiara l’assessore ai Centri storici del Comune di Ragusa, Giovanni Gurrieri – proseguiamo un lavoro strutturato che negli anni ha dimostrato di poter incidere realmente sul tessuto urbano. Abbiamo confermato il modello del progetto madre, individuando nel teatro all’aperto un intervento capace di generare valore culturale, sociale e turistico. Vogliamo creare un luogo vivo, aperto alla città e costruito anche attraverso il contributo delle università e dei professionisti, in un percorso condiviso. Allo stesso tempo interveniamo su spazi strategici come piazza delle Poste e continuiamo a investire su giovani, sport e recupero dell’edilizia, perché il rilancio del centro storico passa da una visione complessiva”.

Il piano passerà ora al vaglio del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, come ricorda il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì: “Questo piano rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di valorizzazione dei nostri centri storici. Stiamo lavorando per rendere Ragusa sempre più attrattiva senza perdere la propria identità, investendo su cultura, qualità degli spazi pubblici e servizi per i cittadini. È così che si costruisce una città più vivibile, capace di guardare al futuro partendo dalle proprie radici”.

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