Ragusa, il Madison riapre sabato 28 novembre: dopo sette mesi tornano i film

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Alla fine ha prevalso la volontà di ripartire. Dopo oltre sette mesi di chiusura, ordinanze, ricorsi, polemiche, atti vandalici e persino l’ipotesi di una vendita definitiva dell’immobile, il Madison Cinemas di Ragusa si prepara a riaprire le porte al pubblico sabato 28 novembre.

L’annuncio è arrivato oggi attraverso i canali social ufficiali del multisala: «Ragusa, ci siamo! Le porte si riaprono. Le emozioni ricominciano». Poche parole, accompagnate dalla promessa di una ricca programmazione cinematografica, che rappresentano la svolta attesa da mesi da tanti ragusani.

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Domani, venerdì 27 novembre, è prevista quella che dovrebbe essere l’ultima riunione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, chiamata a esaminare gli ultimi aspetti tecnici e amministrativi prima di concedere il via libera definitivo. Un passaggio ancora necessario, ma l’annuncio ufficiale della società lascia intendere che si sia ormai arrivati alle battute conclusive di questa lunga vicenda.

Ilari: «Ragusa per noi è stata una scelta e una sfida»

A confermare la volontà di ripartire è Manuele Ilari, proprietario del Madison Cinemas, che annuncia anche nuovi progetti destinati non soltanto alla città di Ragusa, ma all’intero territorio provinciale.

«Ci abbiamo riflettuto a lungo. Non è stata una decisione semplice – dichiara Ilari – Alla fine abbiamo capito che riaprire era l’unico modo per dare un significato alla nostra presenza su questo territorio. Ragusa, per noi, è stata una scelta e una sfida. E le scelte e le sfide si difendono anche quando tutto sembra volgere al peggio».

«Riaprire ha significato non mollare, nonostante le difficoltà di questi mesi – prosegue Ilari – Oggi ripartiamo, e lo facciamo con uno slancio tutto nuovo».

Sette mesi di chiusura, dalle contestazioni sulla sicurezza al cartello “Vendesi”

Quella del Madison è stata una delle vicende più discusse degli ultimi mesi a Ragusa. Tutto era cominciato il 18 aprile scorso, con l’ordinanza di chiusura del multisala firmata dal sindaco Peppe Cassì a seguito delle criticità rilevate dai Vigili del Fuoco in materia di sicurezza antincendio e delle segnalazioni della Questura.

Da quel momento era iniziato un lungo confronto tra la proprietà e l’amministrazione comunale, caratterizzato da differenti interpretazioni sugli adempimenti necessari, accuse reciproche e diversi tentativi di arrivare alla riapertura.

La società aveva anche presentato ricorso al Tar, sostenendo di aver eseguito gli interventi richiesti e contestando il protrarsi della chiusura.

A complicare ulteriormente la situazione erano arrivati anche gli atti vandalici ai danni della struttura, con il danneggiamento dell’impianto elettrico e ulteriori costi a carico della proprietà.

A maggio la società era arrivata ad annunciare l’avvio della procedura di cessazione definitiva dell’attività. A giugno era stata ipotizzata una prima riapertura, poi mai concretizzatasi.

Nel frattempo il confronto con il Comune era proseguito. Il sindaco Peppe Cassì, intervistato da RagusaOggi lo scorso agosto, aveva ribadito di non essere il nemico del cinema e aveva manifestato la volontà di arrivare alla riapertura, una volta completati tutti i passaggi richiesti dalla Commissione.

Ilari aveva invece ipotizzato persino la possibilità che un futuro multisala potesse nascere a Modica anziché a Ragusa. A settembre era comparso anche il cartello “Vendesi”, che sembrava segnare definitivamente il destino della struttura.

Oggi, invece, arriva una decisione di segno opposto.

Non soltanto un cinema: progetti di inclusione sociale

Con le sue nove sale, il Madison di contrada Cimillà ha rappresentato per oltre vent’anni un punto di riferimento per gli appassionati di cinema dell’intera provincia. La sua chiusura ha privato il territorio di un’importante occasione di aggregazione, soprattutto per i giovani e le famiglie.

«È un presidio culturale, e lo è per un territorio intero – osserva Ilari – In una provincia come questa, una sala che resta aperta tutto l’anno è un luogo dove le persone si incontrano, dove i ragazzi passano il sabato sera, dove una famiglia può permettersi un pomeriggio insieme. Questo vale molto più di qualsiasi bilancio».

La proprietà intende adesso costruire un rapporto più stretto con la città, anche attraverso una collaborazione con l’amministrazione comunale e il mondo dell’associazionismo.

«Proporremo all’amministrazione comunale progetti di inclusione sociale per rendere lo spazio del cinema accessibile davvero a tutti – spiega il proprietario del Madison – Pensiamo a proiezioni dedicate ai neogenitori, a mattinate pensate per i bambini neurodivergenti, ad appuntamenti che mettano insieme generazioni diverse. Un cinema è di tutti, e vogliamo lavorare in questa direzione insieme alle istituzioni e alle realtà associative del territorio».

Un festival del cinema del Mediterraneo nelle città iblee

Ma c’è anche un progetto più ambizioso. Ilari vorrebbe contribuire alla nascita di un Festival del cinema del Mediterraneo, capace di coinvolgere le città iblee e di valorizzare le potenzialità cinematografiche del territorio anche sotto il profilo economico.

«Vorremmo portare qui un festival del cinema del Mediterraneo che coinvolga le città iblee – annuncia Ilari – Un appuntamento con produttori, attori e registi, ma soprattutto con i location manager, cioè con chi decide materialmente dove un film si gira. Perché il cinema, per questa terra, può diventare un volano di sviluppo economico. Una troupe che arriva porta lavoro, indotto e un’immagine che resta negli anni. Ragusa e la sua provincia hanno tutto per candidarsi, e noi vorremmo poter contribuire a far diventare il comparto cinema una voce che incide nel Pil della provincia».

Una prospettiva interessante per un territorio che ha già sperimentato, attraverso il successo internazionale del Commissario Montalbano e le numerose produzioni cinematografiche e televisive ospitate negli ultimi anni, quanto il cinema possa incidere sulla promozione turistica, sulla riconoscibilità dei luoghi e sull’economia locale.

Sabato e domenica il ritorno del pubblico

Intanto si lavora alla programmazione del primo fine settimana di apertura, con le nuove uscite cinematografiche e alcune sorprese pensate soprattutto per le famiglie e per i bambini.

«Invitiamo tutta la cittadinanza a venire a trovarci e a passare con noi qualche ora spensierata – conclude Ilari – Il modo migliore per ripartire è riempire di nuovo queste sale».

Dopo mesi trascorsi a parlare di ordinanze, autorizzazioni, ricorsi e carte bollate, finalmente a Ragusa si potrà tornare a parlare di cinema, di film e di quale spettacolo scegliere per il sabato sera.

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