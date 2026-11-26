Marco Cavallo nuovo direttore della Riabilitazione al Regina Margherita di Comiso

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Ha aiutato ad aprire il reparto nel 2009, oggi ne prende la guida. Il dottor Marco Cavallo è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale «Regina Margherita» di Comiso: l’incarico gli è stato conferito dall’Asp di Ragusa al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio, come comunica oggi, 26 novembre, l’Azienda sanitaria.

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione all’Università di Bologna, Cavallo ha cominciato all’Ospedale Riabilitativo San Giorgio di Ferrara, lavorando con persone colpite da gravi cerebrolesioni acquisite, esiti di ictus e lesioni midollari.

Dal 2008 all’Asp di Ragusa

Dirigente medico dell’Asp di Ragusa dal 2008, l’anno dopo ha collaborato all’apertura del reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione di Comiso. Lì, grazie al lavoro comune con la Chirurgia Vascolare di Vittoria, ha costruito un’esperienza specifica nella riabilitazione dei pazienti che hanno subito un’amputazione maggiore dell’arto inferiore. Dal 2022 ha un incarico di alta professionalità proprio per la gestione di questi pazienti.

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I nuovi percorsi in arrivo

Il programma guarda a una popolazione che invecchia. «Mi propongo di consolidare e ampliare la rete dei servizi riabilitativi offerti dalla nostra Unità operativa, per rispondere ai bisogni crescenti di una popolazione la cui età media è in aumento», spiega il nuovo direttore.

In degenza il reparto segue soprattutto pazienti con esiti di ictus, fratture nell’anziano, lesioni midollari ed esiti di amputazione maggiore. Già attivi la presa in carico del linfedema e il servizio di riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare. «Per ampliare l’offerta – aggiunge Cavallo – stiamo lavorando allo sviluppo di percorsi riabilitativi per le persone con disturbi del pavimento pelvico e con patologie respiratorie croniche».

La Direzione strategica dell’Asp di Ragusa ha rivolto al nuovo direttore gli auguri di buon lavoro. Per l’ospedale di Comiso, al centro negli ultimi mesi di altri interventi sui servizi, come le giornate di screening del diabete, è un tassello in più nell’offerta sanitaria della provincia.

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