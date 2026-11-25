Province, il Cdm apre al voto diretto: cosa cambia per Ragusa che compie cento anni

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A quasi cento anni dalla sua istituzione, la Provincia di Ragusa potrebbe tornare ad avere un presidente e un Consiglio provinciale eletti direttamente dai cittadini. Una singolare coincidenza storica, proprio mentre le dodici comunità iblee si preparano a celebrare il centenario dell’ente, oggi denominato Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Il Consiglio dei ministri ha dato oggi, 25 novembre, il via libera al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali, che prevede il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri provinciali, il ripristino delle giunte e una revisione delle competenze degli enti di area vasta.

Si apre così un nuovo capitolo nella lunga e travagliata storia delle Province italiane, passate negli ultimi dodici anni attraverso riforme, ridimensionamenti, commissariamenti e tentativi di ripristino.

Per la Sicilia, che gode di autonomia speciale e dispone di una propria legislazione in materia, sarà necessario un ulteriore passaggio all’Assemblea regionale siciliana.

Cosa prevede la riforma delle Province

L’obiettivo del Governo è superare il sistema introdotto nel 2014 dalla legge Delrio, che ha trasformato le Province in enti di secondo livello, affidando l’elezione dei loro rappresentanti ai sindaci e ai consiglieri comunali anziché direttamente ai cittadini.

Il nuovo impianto prevede il ritorno al suffragio universale, con l’elezione contestuale del presidente e del Consiglio provinciale, un mandato di cinque anni e la ricostituzione della Giunta provinciale.

Secondo le anticipazioni sul testo, l’elezione del presidente avverrebbe in un unico turno, senza ballottaggio, con un premio di maggioranza per garantire la governabilità dell’ente.

Il provvedimento dovrà adesso affrontare l’iter parlamentare, cui seguiranno i decreti attuativi. Non significa, dunque, che i cittadini saranno chiamati immediatamente alle urne.

L’Unione delle Province d’Italia ha indicato come possibile obiettivo un election day nel 2029, in concomitanza con le elezioni europee. Si tratta, tuttavia, di una prospettiva e non di una scadenza elettorale già stabilita.

Cosa cambia per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Nel Ragusano il ritorno al voto diretto avrebbe un significato particolare. Soltanto nell’aprile del 2025, dopo una lunga stagione di commissariamenti, Palazzo di viale del Fante è tornato ad avere una guida politica eletta.

Alla presidenza del Libero Consorzio è stata eletta la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, affiancata da un Consiglio composto da dodici rappresentanti.

Ma a scegliere il presidente non sono stati gli oltre 320 mila abitanti della provincia. Alle elezioni provinciali del 27 aprile 2025 erano chiamati a votare soltanto 216 amministratori, tra sindaci e consiglieri comunali, attraverso il sistema del voto ponderato.

Con il ritorno all’elezione diretta, invece, i cittadini di Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Scicli, Pozzallo, Ispica, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, Giarratana e Monterosso Almo potrebbero scegliere direttamente chi dovrà rappresentare gli interessi dell’intero territorio provinciale.

Cambierebbe anche il confronto politico: i candidati alla presidenza sarebbero chiamati a presentare programmi rivolti all’intera comunità iblea, affrontando questioni che vanno oltre i confini dei singoli comuni.

Strade, scuole e infrastrutture: perché la riforma interessa i cittadini

La questione, però, non riguarda soltanto il ritorno alle urne o la ricostituzione delle giunte provinciali. Riguarda soprattutto la capacità delle Province di svolgere le proprie funzioni.

Nel territorio ibleo basta pensare alla manutenzione delle strade provinciali, spesso al centro delle proteste degli automobilisti e delle imprese agricole, agli edifici delle scuole superiori, alla pianificazione territoriale, alla tutela ambientale e al coordinamento delle politiche di sviluppo.

Sono questioni che difficilmente possono essere affrontate guardando esclusivamente ai confini amministrativi dei singoli comuni.

Nei mesi scorsi, ad esempio, il Consiglio del Libero Consorzio di Ragusa ha rilanciato le grandi opere infrastrutturali del Sud Est, dal completamento dell’autostrada Modica-Scicli ai collegamenti con l’aeroporto di Comiso, approvando contestualmente oltre 10 milioni di euro di interventi per strade, scuole, turismo e patrimonio pubblico.

È proprio questa dimensione sovracomunale a rendere importante il ruolo dell’ente provinciale. Ma al ritorno del voto dovranno necessariamente accompagnarsi risorse economiche, personale e competenze adeguate.

Eleggere direttamente un presidente senza metterlo nelle condizioni di intervenire sulle criticità del territorio rischierebbe infatti di risolvere il problema della rappresentanza, lasciando aperto quello dell’efficienza dei servizi.

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In Sicilia la partita passa dall’Ars

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto favorevolmente la decisione del Governo nazionale.

«Restituire ai cittadini la scelta di chi guida le Province significa dare più forza e rappresentanza ai territori. Per questo accolgo con grande favore il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega: una decisione che conferma la validità di una battaglia politica che portiamo avanti con convinzione fin dall’inizio della legislatura».

Schifani ha auspicato un rapido percorso parlamentare, chiedendo che all’Ars il confronto sulla riforma avvenga con voto palese.

Sulla stessa linea l’assessore regionale alle Autonomie locali Francesca Garigliano.

«Strade, scuole, ambiente e servizi al territorio: le Province gestiscono funzioni essenziali per la vita quotidiana dei cittadini e chi le guida deve rispondere direttamente agli elettori».

Il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia ha chiesto invece di calendarizzare al più presto all’Ars il proprio disegno di legge sul ritorno all’elezione diretta dei vertici dei Liberi Consorzi e delle Città metropolitane.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, che ha ricordato il percorso già avviato dalla Città metropolitana di Catania.

La Sicilia aveva già tentato di reintrodurre il voto diretto con una legge regionale del 2017, dichiarata in parte costituzionalmente illegittima dalla Consulta nel 2018 proprio per il contrasto con la disciplina nazionale. La modifica della normativa statale potrebbe dunque rimuovere uno dei principali ostacoli incontrati in passato.

Ragusa, cento anni di storia provinciale

La decisione del Governo arriva in un momento dal forte significato simbolico per il territorio ibleo.

Il prossimo 6 dicembre ricorreranno esattamente cento anni dalla seduta del Consiglio dei ministri del 1926 nella quale fu decisa l’istituzione della Provincia di Ragusa. La nascita ufficiale dell’ente fu poi sancita dal regio decreto del 2 gennaio 1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il successivo 12 gennaio.

Prima di allora il territorio ragusano apparteneva alla provincia di Siracusa. La scelta di individuare Ragusa come capoluogo, anziché Modica, fu accompagnata da un articolato confronto politico e territoriale, come emerge anche dai documenti storici attraverso i quali RagusaOggi ha recentemente ricostruito la nascita della Provincia di Ragusa.

Un secolo durante il quale il territorio ibleo ha profondamente cambiato volto, sviluppando una propria identità economica, agricola, imprenditoriale, turistica e culturale.

Nel 2015 alla Provincia regionale è subentrato il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ma il senso di appartenenza a un territorio provinciale non è certamente venuto meno con il cambio di denominazione.

Per le celebrazioni del centenario la Regione Siciliana ha previsto uno stanziamento di un milione di euro per Ragusa, oltre a un analogo finanziamento destinato a Enna, anch’essa istituita nel 1927.

Il secondo secolo della Provincia di Ragusa

Già il primo gennaio di quest’anno, su RagusaOggi, avevamo raccontato l’attesa delle dodici terre iblee verso i cento anni della Provincia, sottolineando l’importanza di guardare al futuro del territorio attraverso una visione condivisa.

Oggi quella riflessione assume un significato ulteriore.

Il Ragusano si prepara a celebrare il suo primo secolo di autonomia provinciale proprio mentre, a livello nazionale, si torna a discutere della necessità di rafforzare gli enti di area vasta.

La coincidenza offre l’occasione per interrogarsi non soltanto sulla storia dell’istituzione, ma anche su quale ruolo essa debba avere nei prossimi decenni.

Perché la provincia di Ragusa non è soltanto un palazzo, un presidente o un Consiglio. È un territorio di dodici comuni, con esigenze differenti ma interessi comuni, dalle infrastrutture alla competitività delle imprese, dall’agricoltura al turismo, dalla formazione alla tutela dell’ambiente.

Il ritorno al voto popolare potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova stagione istituzionale. La sua efficacia si misurerà, però, sulla capacità di trasformare la rappresentanza democratica in risposte concrete ai bisogni del territorio.

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