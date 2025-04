Domenica 27 aprile la partita a scacchi per la guida del Libero Consorzio di Ragusa

Si svolgeranno domenica 27 aprile, anche in provincia di Ragusa, le elezioni di secondo livello per scegliere il presidente e i consiglieri del Libero consorzio comunale. Le urne resteranno aperte dalle 8 del mattino fino alle 22 ma lo spoglio avverrà il giorno dopo, lunedì 28 aprile, a partire dalle ore 8. Il seggio elettorale sarà istituito in Sala Commissioni, al primo piano di palazzo di Viale del Fante. Molto probabilmente, sarà uno spoglio veloce, in quanto sono 216 gli elettori chiamati a votare, tra sindaci e consiglieri comunali di tutta la provincia. Come si ricorderà, infatti, le elezioni di secondo livello non prevedono la votazione da parte dei singoli cittadini e non sarà un voto d’opinione. Piuttosto, potremmo definirlo un “voto tecnico”. Sono tre i candidati, com’è noto, alla Presindenza: Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, sostenuto dai “progressisti”, tra cui PD e Movimento Cinque Stelle. Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, sostenuto da DC e dal progetto “Radici Iblee” e Maria Rita Schebari, sindaco di Comiso, sostenuta dalle destre, FDL e FI e dai Civici. Una la lista a supporto per ognuno dei primi due, tre invece le liste a supporto della prima cittadina di Comiso.

Le operazioni di voto: come si svolgerà

Essendoci 216 elettori, le schede saranno due: una per il Presidente e una per il consiglio. In totale, 432 schede. Ogni scheda sarà di colore diverso a seconda della provenienza del consigliere o sindaco. Ogni consigliere potrà esprimere un punteggio in base al consiglio di provenienza. Per intenderci, l’elettore non esprimerà un voto, ma un punteggio: i consiglieri di Ragusa, Comiso, Modica, Vittoria esprimono 350 punti. Acate, Pozzallo, Ispica, Scicli, Santa Croce, esprimono 432 punti. Giarratana e Monterosso, 475 punti. Chiaramonte, 1356 punti. Per capire il sistema che è stato adottato bisogna far riferimento alla legge Delrio, che prevede la suddivisione della popolazione in fasce: fino a 3 mila abitanti, da 3 a 5 mila, da 10 a 30 mila e da 30 a 100 mila. Il caso di Chiaramonte è particolare: essendo l’unico Comune in provincia a ricadere nella fascia da 3 a 5 mila abitanti, con 12 consiglieri comunali a rappresentare una grande fetta di popolazione, i consiglieri comunali esprimono il punteggio di 1356 punti.

Previsioni di voto

Sulla carta e salvo sorprese, il candidato che in questo momento avrebbe più chances di vittoria è Maria Rita Schembari. Ma, come si sa, le sorprese in politica sono sempre dietro l’angolo. Secondo alcune voci di bene informati, non sarebbe da escludere che alcuni consiglieri comunali in quota DC, dopo il mancato sostegno delle destre alla candidatura di Fidone, potrebbero decidere di effettuare un voto incrociato per i consiglieri a favore di Roberto Ammatuna per non garantire la maggioranza in consiglio a Maria Rita Schembari, anche se questa operazione aprirebbe scenari politici inediti, soprattutto a livello regionale. Inoltre, sempre sulla carta, alla lista di Forza Italia mancherebbero circa 800 punti per far scattare un seggio al proprio consigliere. Un seggio scatta al raggiungimento di circa 8 mila punti: in soccorso, potrebbero arrivare i consiglieri della lista di Fratelli D’Italia che, al momento, sempre sulla carta, è la lista più forte. In ogni caso, resta un dato che impossibile da prevedere: il segreto delle urne.

