Modica-Scicli e Comiso-Gela: la sfida del Sud-Est. Il Consiglio provinciale compatto rilancia le grandi opere

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Il completamento dell’autostrada Modica-Scicli, il collegamento tra l’aeroporto di Comiso, Gela e Niscemi, ma anche oltre 10 milioni di euro destinati a strade, scuole, turismo e patrimonio pubblico. Il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa imprime un’accelerazione alla programmazione strategica della provincia, approvando all’unanimità due provvedimenti destinati a incidere sul futuro del territorio. Da un lato un documento politico che chiede allo Stato maggiore attenzione per le infrastrutture del Sud-Est siciliano, dall’altro una consistente variazione di Bilancio che mette in campo nuove risorse per opere pubbliche e servizi.

Il Consiglio provinciale fa fronte comune sulle infrastrutture

L’Aula del Libero Consorzio ha scelto la strada dell’unità, approvando un documento condiviso che rilancia le principali opere infrastrutturali considerate indispensabili per la crescita economica della provincia di Ragusa.

L’atto, rimodulato su proposta della presidente Maria Rita Schembari a partire da un’iniziativa del Partito Democratico, chiede il completamento del tratto autostradale Modica-Scicli e, contestualmente, lo stanziamento delle risorse necessarie alla progettazione dei lotti 12 e 13, fondamentali per garantire il collegamento tra l’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso e il comprensorio di Gela e Niscemi.

L’obiettivo è quello di evitare che le infrastrutture strategiche vengano considerate alternative tra loro, rivendicando invece una visione complessiva dello sviluppo della Sicilia sud-orientale.

Schembari: “La Sicilia merita rispetto e infrastrutture complete”

Nel corso della seduta la presidente Maria Rita Schembari ha lanciato un messaggio politico destinato ad alimentare il dibattito sulle infrastrutture dell’Isola.

«Lo Stato deve guardare alla Sicilia con maggiore rispetto. Smettiamola di avere una mentalità da coloni, non dobbiamo ringraziare per un tozzo di pane. Il pane lo vogliamo “cunzatu”. Noi vogliamo sia la Modica-Scicli che la Gela-Aeroporto di Comiso».

Per Schembari il completamento della rete viaria provinciale non entra in conflitto con il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, che considera un’opportunità per la Sicilia e, in particolare, per lo sviluppo del progetto Cargo dell’aeroporto di Comiso. La richiesta rivolta al Governo è quella di sostenere tutte le opere necessarie per colmare il divario infrastrutturale che ancora penalizza il territorio ibleo.

Oltre 10 milioni di euro per opere pubbliche e servizi

La seduta del Consiglio si è conclusa anche con l’approvazione unanime della quarta variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, resa possibile grazie all’utilizzo di oltre dieci milioni di euro di avanzo di amministrazione.

Secondo la presidente Schembari, il provvedimento consente di completare la programmazione già avviata nei mesi scorsi e di finanziare gli ultimi interventi strategici necessari per sostenere lo sviluppo dell’intero territorio provinciale.

Tra le opere di maggiore rilievo figura lo stanziamento di un milione di euro destinato alla realizzazione delle rotatorie lungo la Strada Provinciale 25, un’infrastruttura considerata essenziale per migliorare la sicurezza e rendere più fluida la circolazione su uno degli assi viari più importanti della provincia.

Un investimento significativo riguarda anche il completamento della riqualificazione dell’ex Albergo La Pineta di Chiaramonte Gulfi, per il quale vengono destinati 3,23 milioni di euro, consentendo di portare a termine un progetto destinato a valorizzare il patrimonio pubblico e a rafforzare l’offerta turistica e culturale del territorio.

Viabilità, scuole, turismo e sviluppo al centro della programmazione

La variazione di Bilancio finanzia inoltre numerosi interventi che interessano l’intera provincia di Ragusa. Le risorse saranno utilizzate per la messa in sicurezza della SP60 e del Ponte Cammarana, per la manutenzione della rete stradale provinciale, per il miglioramento degli impianti di depurazione e per gli interventi sugli edifici scolastici e sugli immobili dell’Ente.

Spazio anche al progetto “Così come sei”, che riceve un primo finanziamento di 110 mila euro destinato alla manutenzione straordinaria della struttura di via delle Madonie a Ragusa.

Il piano comprende inoltre interventi per il sostegno agli impianti sportivi comunali, la raccolta dei rifiuti, la scerbatura delle strade provinciali, l’ammodernamento dell’autoparco, il potenziamento delle dotazioni tecniche e le verifiche sulle infrastrutture pubbliche.

Una parte delle risorse sarà destinata anche alla promozione del territorio, al sostegno della DMO Enjoy Barocco – South East Sicily, agli eventi per il centenario dell’istituzione della Provincia e alle manifestazioni di interesse sovracomunale, confermando il ruolo del Libero Consorzio come ente di coordinamento dello sviluppo dell’area vasta.

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