A Roccazzo riapre l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione

Da mercoledì 9 luglio riapre al pubblico l’ufficio postale di Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi. Conclusi gli interventi di ristrutturazione resi necessari dopo i precedenti episodi criminosi, la sede di via Madonna Santissimo Rosario torna pienamente operativa. Il sindaco Mario Cutello: “Un presidio strategico per cittadini e imprese”.

Una buona notizia per i residenti della frazione di Roccazzo e per le attività produttive del territorio. Da domani, 9 luglio, riaprirà ufficialmente al pubblico l’ufficio postale di via Madonna Santissimo Rosario, a conclusione degli interventi di ristrutturazione che hanno interessato la struttura.

I lavori hanno consentito di ripristinare completamente la funzionalità della sede, dopo gli interventi strutturali resi necessari in seguito ai trascorsi eventi criminosi che avevano compromesso l’utilizzo dell’immobile.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, che ha accolto con favore il ritorno alla piena operatività dell’ufficio.

“L’amministrazione comunale e la comunità di Roccazzo accolgono con entusiasmo la notizia della riapertura di un presidio strategico per i residenti della frazione e per le realtà produttive del comprensorio. Ringrazio Poste Italiane per l’attenzione riservata al nostro territorio e al miglioramento dei servizi offerti.”