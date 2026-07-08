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A Roccazzo riapre l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione
08 Lug 2026 16:04
Da mercoledì 9 luglio riapre al pubblico l’ufficio postale di Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi. Conclusi gli interventi di ristrutturazione resi necessari dopo i precedenti episodi criminosi, la sede di via Madonna Santissimo Rosario torna pienamente operativa. Il sindaco Mario Cutello: “Un presidio strategico per cittadini e imprese”.
Riapre l’ufficio postale di Roccazzo: riprendono tutti i servizi
Una buona notizia per i residenti della frazione di Roccazzo e per le attività produttive del territorio. Da domani, 9 luglio, riaprirà ufficialmente al pubblico l’ufficio postale di via Madonna Santissimo Rosario, a conclusione degli interventi di ristrutturazione che hanno interessato la struttura.
I lavori hanno consentito di ripristinare completamente la funzionalità della sede, dopo gli interventi strutturali resi necessari in seguito ai trascorsi eventi criminosi che avevano compromesso l’utilizzo dell’immobile.
Il sindaco Cutello: “Un servizio fondamentale per il territorio”
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, che ha accolto con favore il ritorno alla piena operatività dell’ufficio.
“L’amministrazione comunale e la comunità di Roccazzo accolgono con entusiasmo la notizia della riapertura di un presidio strategico per i residenti della frazione e per le realtà produttive del comprensorio. Ringrazio Poste Italiane per l’attenzione riservata al nostro territorio e al miglioramento dei servizi offerti.”
Gli orari dell’ufficio postale di Roccazzo
Con la riapertura, la sede di via Madonna Santissimo Rosario riprenderà la normale attività osservando i consueti orari di apertura: martedì e giovedì dalle 8:20 alle 13:45; sabato dalle 8:20 alle 12:45.
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