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Necrologi: È scomparso Salvatore Auteri
26 Nov 2026 13:24
Oggi, a Ragusa, è tornato alla casa del Padre Salvatore Auteri. Aveva 92 anni.
Ne danno il triste annuncio i parenti tutti. La camera ardente è allestita presso l’obitorio dell’ospedale Giovanni Paolo II.
I funerali avranno luogo domani, venerdì 27 novembre, alle 15:30 nella chiesa Sacra Famiglia. Si dispensa dalle visite.
I familiari ringraziano tutti coloro che assisteranno al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
Servizi funebri: La Nazionale, Ragusa.
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