Pantani Cuba e Longarini, sabato 28 novembre passeggiata tra le erbe spontanee

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I Pantani e la loro Riserva naturale della Fondazione Pro Biodiversità. È qui il vero hotspot di uccelli migratori, è qui che crescono erbe e piante spontanee che vanno curate e soprattutto conosciute. Per questo sono in programma tre appuntamenti sul tema “Le piante spontanee dei Pantani” a cura di Adelina Dumitru.

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Il primo si terrà sabato 28 novembre, dalle 10 alle 12.30, proprio nella Riserva Naturale Privata dei Pantani Cuba e Longarini, sulla provinciale che porta a Pachino dal versante costiero ispicese. A conclusione della passeggiata è previsto un piccolo assaggio a base di erbe spontanee.

“La Riserva è il luogo perfetto per una passeggiata nella natura per scoprire le piante spontanee, conoscerne gli usi. Un luogo dove la natura e le piante che raccoglieremo sono incontaminate e dove, magari, potremo vedere qualche fenicottero in volo” – spiega la Pro Loco Spaccaforno.

Sono previsti anche altri due appuntamenti sullo stesso tema e con lo stesso programma nei giorni 5 e 12 dicembre.

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