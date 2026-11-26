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Mafia, operazione Fenice, richieste condanne per 235 anni: la sentenza sarà il 19 dicembre
26 Nov 2026 12:00
Si tratta dell’operazione Fenice messa a segno a giugno del 2024 con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e con le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa, dei finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Catania nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania, per reati commessi tra il 2016 e fino al 2023.
Associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, illecita concorrenza con minaccia o violenza, tentato omicidio, estorsione e tentata estorsione, detenzione abusiva di armi e porto in luogo pubblico, detenzione, trasporto e cessione di sostante stupefacenti, falsità ideologica commessa da privati, i reati contestati, tutti aggravati dalla finalità mafiosa. Martedì sera a Ragusa, davanti al Tribunale collegiale, al termine del dibattimento, il pubblico ministero ha concluso la sua requisitoria formalizzando le richieste – per il processo scaturito dalla operazione ‘Fenice’ -, chiedendo la condanna per 22 imputati, per pene complessive che arrivano quasi a 236 anni di carcere. Calendarizzate le udienze per le arringhe dei difensori per arrivare alla sentenza prevista per il prossimo 19 dicembre.
Queste le richieste del Pm
Nel dettaglio le richieste di pena: Emanuele Greco 27 anni; Gaetano Valenti 22 anni; Maurizio Piedigaci 18 anni; Alberto Greco 15 anni; Giuseppe Licata 14 anni; Nuccio Greco 13 anni; Michael Di Fazio 12 anni e 6 mesi e 40mila euro di multa; Gianluca Di Natale 12 anni e 6 mesi e 40mila euro; Mauro Gesso 12 anni e 6 mesi; Roberto Gesso 12 anni e 6 mesi; Eugenio Gulizzi 12 anni e 40mila euro; Salvatore Valenti 10 anni e 40mila euro; Marco Di Natale 8 anni e 6 mesi e 30mila euro; Aida Pluchino 8 anni e 6 mesi e 30mila euro; Giuseppe Amore 8 anni; Francesco Bella 8 anni; Orazio Mattia Bella 8 anni; Rosario Greco 7 anni e 6 mesi; Enzo Cannizzo 6 anni e 2 mesi e 30mila euro di multa; Giampaolo Catalano 6 anni e 2 mesi e 30mila euro di multa. Le ultime tre richieste di condanna riguardano Fabio Dal Pin 1 anno e 3 mesi e 8mila euro di multa; Giuseppe Intorrella 1 anno e 3 mesi e 8mila euro di multa; Agata Tracinà 1 anno e 3 mesi e 8mila euro.
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I reati per i quali il pm ha chiesto la condanna
Associazione mafiosa Emanuele Greco, Mauro Gesso, Roberto Gesso, Alberto Greco, Nuccio Greco, Licata, Piedigaci, Gaetano Valenti
Tentato omicidio Emanuele Greco, Rosario Greco, Gaetano Valenti
Estorsione aggravata Emanuele Greco, Piedigaci
Tentata estorsione aggravata Emanuele Greco, Alberto Greco, Licata, Gaetano Valenti
Concorso esterno in associazione mafiosa, Amore, Francesco Bella, Orazio Bella,
Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: Cannizzo, Catalano, Di Fazio, Gianluca Di Natale, Marco Di Natale, Roberto Gesso; Alberto Greco, Gulizzi, Pluchino, Gaetano Valenti, Salvatore Valenti
Detenzione armi: Emanuele Greco Mauro Gesso, Alberto Greco, Rosario Greco, Piedigaci Gaetano Valenti, Salvatore Valenti
Falso ideologico: Emanuele Greco, Dal Pin, Intorrella, Tracinà
Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Nunzio Citrella, Giuseppe Passarello, Giuseppe Di Stefano, Matteo Anzalone, Raffaele Catalano, Francesco Villardita, Antonino Garozzo, Rosanna Scalia, Rocco Di Dio, Salvatore Citrella, Cristian Peritore, Andrea Gianninò, Alessandro Agnello, Matilde Lipari. Ci saranno 6 udienze dedicate alle arringhe difensive prima della sentenza che è prevista per il 19 dicembre.
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