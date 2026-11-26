Ragusa-Catania, dai cantieri riemergono tartarughe giganti vissute 500 mila anni fa

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tk Resti fossili di tartarughe giganti vissute oltre mezzo milione di anni fa sono riemersi durante gli scavi per il secondo lotto della nuova Ragusa-Catania, lungo la statale 194 “Ragusana”. Lo rende noto Anas: i ritrovamenti risalgono al 2024, tra Licodia Eubea e Chiaramonte Gulfi, e il recupero si è concluso senza rallentare i cantieri.

Dove sono stati trovati i fossili

A Licodia Eubea, nel Catanese, i terreni di Piano Sciri e Quattropoggi hanno restituito resti attribuibili a tartarughe giganti. A Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, la scoperta è avvenuta in contrada Sciannecapurali: qui, tra i sedimenti depositati dalle acque tra 300 mila e 100 mila anni fa, si erano conservate le ossa di un antico cervide.

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Chi ha lavorato al recupero

Al recupero hanno contribuito le maestranze delle imprese, i tecnici Anas e gli archeologi di cantiere, che hanno affiancato sul campo Gianni Insacco, paleontologo e direttore scientifico del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso, e Carlo Veca, archeologo di Anas. Anas ha coordinato le attività con il supporto scientifico del Museo, sotto la supervisione delle Soprintendenze per i Beni culturali e ambientali di Ragusa e Catania.

Le indagini si sono svolte parallelamente alle attività ordinarie di cantiere. Concluso il recupero, la Soprintendenza competente ha autorizzato la prosecuzione delle lavorazioni nelle aree interessate.

Cosa succede ora ai reperti

I fossili sono stati affidati al laboratorio paleontologico del Museo di Comiso per il restauro e la conservazione, al riparo dal rischio di scavi clandestini e sottrazioni. Il museo comisano ha già ospitato in passato altre testimonianze di epoche remote, come il Notosauro di due metri e la mostra sui dinosauri.

Anas auspica che, una volta restaurati, i reperti possano essere esposti al pubblico, così che chiunque possa ammirare da vicino le tracce della vita che animava questi luoghi centinaia di migliaia di anni fa.

La società sottolinea di aver contribuito alla tutela di questo patrimonio senza rallentare i lavori della nuova Ragusa-Catania, che punta a offrire a chi vive e lavora nella Sicilia sud-orientale un collegamento più sicuro ed efficiente tra i due territori.

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