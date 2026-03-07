Scoperte 60 nuove specie di gasteropodi in Sicilia: due dedicate al direttore Gianni Insacco

La Sicilia sud-orientale torna a stupire il mondo scientifico. Recenti ricerche hanno portato alla scoperta di 60 nuove specie e sottospecie di molluschi terrestri, appartenenti al genere Muticaria, nascoste tra le rocce calcaree dell’isola. Tra le novità più significative, due entità sono state dedicate a Gianni Insacco, Direttore Scientifico del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso, in riconoscimento del suo contributo alla ricerca e alla tutela della biodiversità siciliana: Muticaria insaccoi insaccoi e Muticaria insaccoi opposita.

Lo studio, pubblicato sul Bulletin of the National Museum of Natural History di Malta, è il frutto di anni di indagini meticolose sul campo e analisi di laboratorio. La scoperta evidenzia come il genere Muticaria sia molto più diversificato di quanto si pensasse, confermando la Sicilia come un vero e proprio scrigno di biodiversità ancora in gran parte inesplorato.

Il legame tra Gianni Insacco e la biodiversità siciliana

La dedica di due nuove specie a Gianni Insacco sottolinea l’importanza del lavoro di chi, con passione e competenza, ha contribuito a conoscere e proteggere gli ecosistemi isolani. La Sicilia, con i suoi habitat calcarei unici, diventa così laboratorio naturale di evoluzione, dove piccoli organismi come i gasteropodi raccontano la lunga storia geologica ed ecologica del Mediterraneo.

Una scoperta che cambia la conoscenza scientifica del Mediterraneo

I nuovi gasteropodi terrestri non sono solo una curiosità naturalistica: rappresentano un indicatore prezioso della salute degli ecosistemi e offrono informazioni fondamentali per la conservazione della fauna mediterranea. La ricerca mette in evidenza la necessità di continuare a studiare e proteggere questi piccoli organismi, spesso trascurati, ma essenziali per la biodiversità dell’isola.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata