Scicli, il fotografo Aldo Palazzolo ospite del Movimento Brancati il 27 novembre

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Il fotografo Aldo Palazzolo a Scicli. Siracusano, ritrattista e innovatore nella scena mondiale, Aldo Palazzolo sarà domani, 27 novembre, nella sede del “Movimento culturale Vitaliano Brancati”, alle 18:30. Qui dialogherà con Giuseppe Pitrolo e Paolo Nifosì, critico letterario il primo e critico d’arte il secondo.

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Affermato artista della fotografia, i suoi lavori sono custoditi in prestigiose collezioni pubbliche internazionali, tra cui lo Stedelijk Museum di Amsterdam, la Bibliothèque nationale di Parigi, la George Eastman House e il museo Brooklyn a New York, il Museo regionale d’arte moderna e contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. “Il suo obiettivo ha immortalato grandi artisti, intellettuali e protagonisti della scena internazionale – commentano dal “Vitaliano Brancati” – il suo occhio ha inoltre scandagliato la vita manicomiale, il palcoscenico, la scultura dell’arte greco-romana, rinascimentale e barocca”.

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