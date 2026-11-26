Pozzallo, venerdì 27 novembre «Noi con La Pira»: i giovani e il mal-essere sociale

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“Noi con La Pira. L’Altro e l’Oltre”, nuovo appuntamento, il quarto in ordine di tempo, a Pozzallo nella sede della Canonica della chiesa Madre in via Achille Grandi. È in programma domani, venerdì 27 novembre, a partire dalle 17.30. Sarà seguito dal prossimo, in data 4 dicembre, sempre nella stessa sede. A coordinare i lavori Giovanna Manenti.

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Il quarto evento prevede una riflessione-dibattito sul “Mal-essere sociale in piazza”. Ad inizio programma la visita guidata “La Pira narrato” al Museo della Memoria in via Pascoli. A seguire gli interventi. Maurilio Assenza parlerà sul tema “Oltre la superficie. Dai giovani domande che ci ri-guardano”; a seguire Adriana Vindigni su “Farsi carico”, Nicola Colombo parlerà sul tema “Non chiamatemi maranza, ho diritto alla speranza” ed in ultimo la parola a don Salvatore Cerruto che parlerà sul tema “La Pira ed i giovani”.

Parlare di Giorgio La Pira nella sua città, fra i giovani, è occasione per riflettere cosa sia la politica vera, quella concretizzata nella correttezza, nella buona amministrazione, nel capire l’umano e farsi interpreti di bisogni e sogni.

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