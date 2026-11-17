Ragusa, «Mia cara bambina» dà voce alla violenza invisibile: in scena il 29 novembre

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A Ragusa il teatro racconta la violenza contro le donne che non si vede. Domenica 29 novembre, alle 18, l’Auditorium della Scuola dello Sport, in via Magna Grecia, ospita «Mia cara bambina…», lo spettacolo di Caterina Falomo prodotto dal Centro Teatro Studi.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Ragusa in collaborazione con la Consulta Femminile e la Consulta Giovanile, con il coinvolgimento degli assessorati alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e all’Istruzione.

La violenza prima della violenza

La violenza contro le donne, ricorda il Comune, non passa soltanto dalle aggressioni fisiche. Spesso entra nella vita di tutti i giorni attraverso parole che feriscono, atteggiamenti che umiliano, comportamenti che limitano la libertà e forme di controllo che consumano, poco alla volta, autonomia e dignità della persona. Una violenza che può restare a lungo invisibile, ma che lascia segni profondi.

Con una serie di monologhi brevi e intensi, lo spettacolo dà voce a donne che hanno vissuto diverse forme di violenza domestica: fisica, psicologica, economica e verbale. Sono storie di controllo, di relazioni segnate dalla sopraffazione, di percorsi in cui l’autonomia personale viene negata un passo dopo l’altro. Al centro della rappresentazione c’è soprattutto quella che l’autrice definisce «la violenza prima della violenza»: sottile, nascosta nella quotidianità, spesso non riconosciuta come tale, che lentamente toglie libertà e la possibilità di vivere pienamente la propria vita.

Il testo non si ferma alla rappresentazione del dolore: chiede una riflessione collettiva sulla necessità di riconoscere i segnali della violenza, superare stereotipi e modelli culturali fondati sulla disparità di potere e costruire relazioni basate sul rispetto e sulla reciprocità.

Regia e interpreti

La regia è di Franco Giorgio. In scena Valentina Bighetti, Cristina Gennaro, Valeria Iacono, Irene La Rosa e Giada Ruggeri. Le musiche dal vivo sono di Giulia Guastella, i costumi di Daniela Antoci, luci e fonica di Giorgio Baglieri.

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