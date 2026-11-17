Melodica, a Ragusa la violinista Sihana Badivuku e la pianista Maja Kastratovik

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Sabato 21 novembre alle 20.30 (ingresso dalle 20) il Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospita «La notte dei maestri – L’Olimpo di violino e pianoforte», nuovo appuntamento della 32ª stagione concertistica di Melodica – La Musica dell’Anima, diretta dalla pianista Diana Nocchiero. Sul palco due interpreti di fama internazionale: Sihana Badivuku al violino e Maja Kastratovik al pianoforte.

Il filo conduttore della serata va dalle atmosfere intime e poetiche del Romanticismo al virtuosismo brillante, fino ai ritmi spagnoleggianti. Il programma alterna capolavori classici e pagine di intensa espressività, melodie accorate, passaggi di grande agilità tecnica e raffinate miniature strumentali, con accenti ironici e giochi musicali in cui violino e pianoforte si cercano e si rispondono.

«Violino e pianoforte hanno ciascuno un universo di colori e sfumature, ma è nel loro incontro che possono nascere suggestioni sorprendenti – sottolinea la direttrice artistica Diana Nocchiero –. Con Sihana Badivuku e Maja Kastratovik il nostro pubblico potrà apprezzare interpreti di grande esperienza e sensibilità, capaci di affrontare con eleganza e virtuosismo repertori di carattere diverso».

Chi sono Sihana Badivuku e Maja Kastratovik

Sihana Badivuku è una violinista di fama internazionale e una figura di riferimento della scena musicale balcanica. Si è formata al Conservatorio Čajkovskij di Mosca e alla Hochschule di Detmold, in Germania, e si è esibita in Europa, negli Stati Uniti e in Canada. Pluripremiata, è stata primo violino della Filarmonica del Kosovo e della Filarmonica Albanese; alla carriera solistica e discografica affianca l’insegnamento universitario ed è presidente di ESTA Kosovo.

Maja Kastratovik è una pianista macedone diplomata con lode al Conservatorio Čajkovskij di Mosca. Si è esibita come solista con prestigiose orchestre e in importanti festival internazionali in Europa e oltreoceano. Ha insegnato al Conservatorio Gustav Mahler di Klagenfurt, è stata giurata in concorsi internazionali e nel 2020 ha ricevuto il Premio Berneker per il suo contributo alla cultura.

Biglietti e prenotazioni

Biglietto intero 10 euro; under 25 5 euro; studenti delle scuole di musica, dei licei musicali e dei conservatori 2 euro; gratis i bambini fino a 8 anni. Informazioni e prenotazioni al 349 2993208 (anche WhatsApp), all’indirizzo associazione.melodica@gmail.com o sul sito www.melodicaweb.it.

La rassegna, che sabato 7 novembre aveva in cartellone il pianista Emil Ribarski, si svolge con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana; sponsor la Banca Agricola Popolare di Sicilia.

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