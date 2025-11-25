Violenza contro le donne e informazione: a Ragusa lo spettacolo che ribalta la narrazione

Venerdì 5 dicembre, alle 20.30, il Teatro Marcello Perracchio di Ragusa ospiterà l’unica data siciliana di “Doppio Taglio – come i media raccontano la violenza contro le donne”, spettacolo di e con Marina Senesi, con la regia di Lucia Vasini.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Uno spettacolo che indaga il ruolo del linguaggio nei casi di violenza di genere

“Doppio Taglio” porta in scena un tema cruciale: come il linguaggio dei media può influenzare la percezione della violenza contro le donne.

Attraverso una narrazione chiara, incisiva e a tratti sorprendente, lo spettacolo mostra come titoli, scelte lessicali e costruzione dei racconti giornalistici possano, talvolta involontariamente, spostare l’attenzione, attenuare responsabilità o alterare il punto di vista reale dei fatti.

Il progetto nasce dall’incontro tra Marina Senesi, attrice e autrice da sempre impegnata sui temi sociali, e Cristina Gamberi, ricercatrice in Studi di Genere e ideatrice di percorsi formativi nelle scuole.

Dalla ricerca di Gamberi è stato tratto un adattamento teatrale che decostruisce testi, immagini e narrazioni mediatiche, restituendone la complessità attraverso un linguaggio accessibile, diretto e coinvolgente.

Tanita Tikaram firma un inedito per lo spettacolo

La forza del progetto ha convinto anche Tanita Tikaram, cantautrice inglese/malese celebre per “Twist In My Sobriety”, che ha donato a “Doppio Taglio” un brano inedito dal titolo “My Enemy”.

A impreziosire la performance, inoltre, le voci fuoricampo di Filippo Solibello e Marco Ardemagni, storici conduttori di “Caterpillar AM” su Radio2 Rai.

© Riproduzione riservata