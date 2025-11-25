L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
Violenza contro le donne e informazione: a Ragusa lo spettacolo che ribalta la narrazione
25 Nov 2025 16:55
Venerdì 5 dicembre, alle 20.30, il Teatro Marcello Perracchio di Ragusa ospiterà l’unica data siciliana di “Doppio Taglio – come i media raccontano la violenza contro le donne”, spettacolo di e con Marina Senesi, con la regia di Lucia Vasini.
L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.
Uno spettacolo che indaga il ruolo del linguaggio nei casi di violenza di genere
“Doppio Taglio” porta in scena un tema cruciale: come il linguaggio dei media può influenzare la percezione della violenza contro le donne.
Attraverso una narrazione chiara, incisiva e a tratti sorprendente, lo spettacolo mostra come titoli, scelte lessicali e costruzione dei racconti giornalistici possano, talvolta involontariamente, spostare l’attenzione, attenuare responsabilità o alterare il punto di vista reale dei fatti.
Il progetto nasce dall’incontro tra Marina Senesi, attrice e autrice da sempre impegnata sui temi sociali, e Cristina Gamberi, ricercatrice in Studi di Genere e ideatrice di percorsi formativi nelle scuole.
Dalla ricerca di Gamberi è stato tratto un adattamento teatrale che decostruisce testi, immagini e narrazioni mediatiche, restituendone la complessità attraverso un linguaggio accessibile, diretto e coinvolgente.
Tanita Tikaram firma un inedito per lo spettacolo
La forza del progetto ha convinto anche Tanita Tikaram, cantautrice inglese/malese celebre per “Twist In My Sobriety”, che ha donato a “Doppio Taglio” un brano inedito dal titolo “My Enemy”.
A impreziosire la performance, inoltre, le voci fuoricampo di Filippo Solibello e Marco Ardemagni, storici conduttori di “Caterpillar AM” su Radio2 Rai.
