A Ragusa arriva “Formaggi in festa”: tre giorni tra gusto, tradizione e cultura nel cuore della città

Il centro storico di Ragusa si prepara a diventare un grande laboratorio del gusto con “Formaggi in festa”, l’evento dedicato alle eccellenze casearie del territorio in programma dall’8 al 10 maggio. Tre giornate pensate per coinvolgere appassionati, famiglie e curiosi in un viaggio immersivo tra degustazioni, laboratori e attività creative, tutte gratuite ma a numero chiuso con prenotazione.

Promossa da Slow Food Sicilia e Slow Food Ragusa nell’ambito del progetto “Ragusa Città del Formaggio 2026”, la manifestazione nasce in sinergia con il Comune e con il supporto delle istituzioni locali e dei consorzi di tutela, con l’obiettivo di raccontare il valore culturale e identitario del formaggio, simbolo della tradizione gastronomica iblea.

Le attività si svolgeranno in diversi luoghi simbolo della città, tra ristoranti aderenti, piazza San Giovanni e il Centro Commerciale Culturale Mimì Arezzo, trasformati per l’occasione in spazi di esperienza e condivisione. Il programma è ricco e variegato, con degustazioni guidate curate da esperti e maestri assaggiatori che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle diverse stagionature del Ragusano Dop, delle paste filate siciliane e dei formaggi da latte di bufala, pecora e capra.

Accanto ai percorsi sensoriali, ampio spazio sarà dedicato ai laboratori del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Dalla merenda contadina con pane, formaggio e mandorle, fino agli abbinamenti più ricercati con miele, cipolla e olio extravergine, ogni appuntamento diventa un’occasione per esplorare nuovi sapori e riscoprire antiche lavorazioni.

Non mancheranno momenti dedicati ai più giovani, con attività pensate per stimolare creatività e manualità. I laboratori “Mani in pasta” e i percorsi sulla biodiversità offriranno ai ragazzi un’esperienza diretta tra farine, latte e trasformazioni, mentre le iniziative artistiche e didattiche arricchiranno ulteriormente il programma, coinvolgendo anche le famiglie.

Il gran finale sarà dedicato ai piatti della tradizione, con preparazioni dal vivo e abbinamenti con vini del territorio, in un racconto che unisce gusto, cultura e identità locale. Durante tutta la manifestazione sono previsti anche momenti di intrattenimento, musica e dimostrazioni di caseificazione, trasformando la città in un palcoscenico diffuso dedicato al formaggio.

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