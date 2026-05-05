Il pianista russo Aleksandr Evgen’evič Kobrin in concerto a Scicli

Sarà il protagonista a Scicli in uno degli appuntamenti della XVII° edizione 2025-2026 di “Concerti a Palazzo Spadaro” promossi dall’associazione musicale “Peppino Cultrera”. Appuntamento sabato, alle 19, proprio a palazzo Spadaro. A presentare il pianista russo è il direttore artistico della rassegna musicale Francesco Mirabella: “il Maestro Alexander Kobrin incanta da anni le platee più importanti al mondo – afferma – a Scicli sarà protagonista di un recital solistico con raffinate musiche di Johannes Brahms (1833-1897) e di Robert Schumann (1810-1856)”.

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