Le nanoplastiche sono state rilevate nel sangue umano e perfino nella placenta. Un tema sempre più centrale nel dibattito scientifico internazionale e che è arrivato anche al Parlamento Europeo, dove il professor Antonio Ragusa ha acceso i riflettori sui possibili rischi per la salute pubblica. Secondo gli studi presentati nel corso dell’incontro, le particelle di […]
Il pianista russo Aleksandr Evgen’evič Kobrin in concerto a Scicli
05 Mag 2026 12:44
Sarà il protagonista a Scicli in uno degli appuntamenti della XVII° edizione 2025-2026 di “Concerti a Palazzo Spadaro” promossi dall’associazione musicale “Peppino Cultrera”. Appuntamento sabato, alle 19, proprio a palazzo Spadaro. A presentare il pianista russo è il direttore artistico della rassegna musicale Francesco Mirabella: “il Maestro Alexander Kobrin incanta da anni le platee più importanti al mondo – afferma – a Scicli sarà protagonista di un recital solistico con raffinate musiche di Johannes Brahms (1833-1897) e di Robert Schumann (1810-1856)”.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it