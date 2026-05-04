“Capolavori dal Barocco al Tango”: la musica attraversa i secoli con Melodica

Un viaggio musicale che unisce epoche, culture e linguaggi diversi, trasformando il concerto in un’esperienza immersiva tra eleganza barocca e passione latina. È questo lo spirito di “Capolavori dal Barocco al Tango”, appuntamento in programma sabato 9 maggio alle 20.30 presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa, inserito nella 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”.

Protagonisti della serata saranno la violoncellista Alena Tikhmanovich e il chitarrista Josep Manzano, duo internazionale che intreccia le sonorità del violoncello e della chitarra in un dialogo raffinato e coinvolgente. Formatisi nel 2022, i due musicisti hanno già calcato palchi in Spagna, Francia e Italia, conquistando pubblico e critica, e nel 2023 hanno pubblicato il loro primo album “En concierto”.

Il programma del concerto è concepito come un vero percorso narrativo attraverso la storia della musica. Si parte dal Barocco, con le architetture sonore di Antonio Vivaldi, Johann Pachelbel e Johann Sebastian Bach, per poi attraversare il Romanticismo di Franz Burgmüller e Josep Ferrer. Il viaggio prosegue con le suggestioni della tradizione catalana, fino ad arrivare al Novecento, tra le raffinate composizioni di Enrique Granados e l’intensità del tango argentino.

Un crescendo musicale che unisce rigore e libertà espressiva, trasformando il palcoscenico in un ponte tra continenti e sensibilità artistiche.

«Un incontro tra mondi diversi che trovano armonia nella musica» – sottolinea la direttrice artistica Diana Nocchiero – «ogni brano sarà un racconto, ogni passaggio un’emozione, per un’esperienza capace di parlare direttamente al cuore del pubblico».

Alena Tikhmanovich, formatasi con il massimo dei voti presso l’Università di Cultura della Bielorussia, ha calcato importanti palcoscenici internazionali tra Minsk, San Pietroburgo e Mosca, affiancando l’attività concertistica a quella didattica. Josep Manzano, invece, dopo gli esordi da autodidatta, si è perfezionato al Conservatorio del Liceu di Barcellona, costruendo una carriera internazionale tra Europa e America tra concerti, festival e collaborazioni artistiche.

Il concerto inizierà alle 20.30, con ingresso del pubblico dalle ore 20.00.

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