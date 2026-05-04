Il grande concerto sinfonico a Modica: capolavori russi al Teatro Garibaldi

Un trionfo di colori orchestrali, virtuosismo e potenza espressiva. È questo lo spirito di “Capricci, Variazioni e Suite”, il concerto sinfonico in programma domenica 10 maggio alle ore 18:30 al Teatro Garibaldi di Modica, che vedrà protagonista l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta da Giuseppe Grazioli, con la partecipazione del pianista Dmitry Ishkhanov.

Dopo le esecuzioni all’8 e 9 maggio al Teatro Massimo Bellini, il concerto approda a Modica, confermando il dialogo artistico tra due poli culturali di riferimento della scena musicale siciliana e nazionale.

Il programma, dal forte impatto sinfonico, è costruito come un viaggio attraverso alcune delle pagine più intense del repertorio russo e novecentesco. Al centro della serata spicca la celebre “Rapsodia su un tema di Paganini op. 43” di Sergej Rachmaninov, capolavoro per pianoforte e orchestra che unisce virtuosismo tecnico e lirismo emotivo.

Accanto a questa pagina monumentale, il pubblico ascolterà la brillante “Ouverture spagnola n. 1” di Michail Glinka, la potente e visionaria “Una notte sul monte Calvo” di Modest Musorgskij e la travolgente “Suite da Masquerade” di Aram Il’ič Chačaturjan, impreziosita dal celebre Valzer, tra i brani più iconici del repertorio sinfonico del Novecento.

Sul podio, Giuseppe Grazioli, direttore di fama internazionale apprezzato per il rigore interpretativo e la forza espressiva, guiderà l’orchestra in un programma complesso e dinamico. Al pianoforte, il giovane talento Dmitry Ishkhanov, interprete di grande maturità tecnica e sensibilità musicale, chiamato a confrontarsi con una delle partiture più impegnative del repertorio concertistico.

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